L’Élyme des sables souhaite une vague de solidarité le 11 avril

L’Élyme des sables s’adapte pour l’édition 2021 de son Téléradiothon La Récolte! Une édition du 11 avril prochain où les prestations d’artistes animeront l’événement, mais aussi une vague de solidarité est espérée de la part de la population et des entreprises alors que sa directrice générale Suzanne Cassista ne vise rien de moins que 200 000$, malgré le contexte.

C’est bien installé chacun chez soi que le public pourra assister à l’édition de cette année du Téléradiothon La Récolte sur les ondes NousTV.

Le public, de sa maison, pourra voir et entendre 2Frères, Jérôme Couture, David Jalbert, Simon Morin, Laurence St-Martin et Jordan Lévesque, la brochette d’artistes de l’extérieur pour qui les prestations auront été captées par Disco Flash au Cabaret Lion d’Or de Montréal.

Du côté des artistes locaux, même façon de faire, mais du Centre des congrès de Sept-Îles en pré-enregistrement, avec comme invités Caroline Noël, Michel Villeneuve, Nick Beaudin, Conrad Stéphane, Guy Porlier, Éric Leblanc ainsi que sa fille Audrey-Anne.

Remises de dons, témoignages et reportages agrémenteront les quelque trois heures du Téléradiothon au profit de la maison de soins palliatifs de Sept-Îles le 11 avril, dès 13h30, sur NousTV.

Où qu’ils soient, les gens pourront contribuer à la cause, à cette Récolte 2021, via les dons en ligne au www.elymedessables.com, mais aussi par téléphone alors qu’une équipe pourra prendre les dons au «bout du fil », mais également sur place dans le hall du Centre des congrès, le tout dans le respect des mesures sanitaires en place lors de la journée de l’événement. Le comité pour aussi se déplacer pour récupérer le tout à votre domicile.

« On vise le plus possible comme montant. Annuellement, on récoltait autour de 200 000$. On espère réussir à garder le même rythme. Si j’ai 200 000$, je saute au plafond », a lancé Mme Cassista.