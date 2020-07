Le Festival Innu Nikamu perpétuera la tradition les 31 juillet et 1er août

La tradition se poursuivra pour le Festival Innu Nikamu les 31 juillet et 1er août prochains, malgré le contexte entourant la pandémie. C’est par la magie du virtuel que se déroulera la 36e édition en musique et en surprises.

La population aura droit à une belle brochette d’artistes et groupes autochtones de la région qui iront de prestation de 45 minutes, soit cinq par jour. La programmation comprend Florent Vollant, Maten, Scott Pien Picard, Kashkun, Mishta-Shipu (hommage à Philippe Mckenzie), Ninan, Petapan, Innutin, Passeken et un duo formé d’Andrew Penashue et Bryan André.

L’événement en direct sera diffusé à partir de la page Facebook du Festival Innu Nikamu. L’organisation travaillera en partenariat avec Télé-Québec pour offrir un produit de qualité et intéressant. Les prestations se feront dans un studio aménagé à la salle communautaire Teueikan de Mani-utenam.

« On voulait garder l’événement vivant, faire continuer la tradition. Le Festival Innu Nikamu n’a jamais manqué une année », a fait savoir son responsable des communications, Kevin Bacon Hervieux, qui s’était questionné sur s’il y aurait eu des impacts s’il n’y avait pas eu d’édition 2020.

Chacun des spectacles sera entrecoupé d’animations, de salutations d’amis du Festival et de gens d’autres communautés ainsi que d’interactions avec les artistes.

Même si ce sera en virtuel, il sera possible d’assister à la projection des artistes en formule ciné-parc sur le site traditionnel de Mani-utenam. L’équipe du Festival Innu Nikamu offrira également des feux d’artifice en soirée le 1er août.