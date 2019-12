Le Club gymnastîles étaient en compétition à deux endroits

Le Club Gymnastîles de Sept-Îles comptait plusieurs jeunes filles en compétition les 30 novembre et 1er décembre, certaines à Baie-Comeau pour une régionale, d’autres à Drummondville pour une de niveau provincial.

Émilie Turner a réalisé la meilleure performance septilienne lors de l’Invitation provinciale J04-J06 tenue dans la ville du Centre-du-Québec. Elle s’est classée sixième au saut chez les J04, 13-14 ans. Dans la même catégorie d’âge, Sophie Gingras et Camille Gionet ont réalisé leurs meilleures performances, respectivement au sol pour la première et au sol ainsi qu’au saut pour la seconde.

Chez les 11-12 ans, Frédérique Mallet et Sarah-Lou Riopel ont obtenu leurs meilleurs résultats lors des épreuves de saut, à la poutre et au sol.

Régionale

Pour la compétition qui avait lieu le même week-end à Baie-Comeau, le Club gymnastîles a vu deux de ses filles dans le top 3. Au cumulatif des six appareils, Shana Godin pointe au troisième rang chez les R4 13-14 ans. Dans la même catégorie, Julia Cody revendique une première place au tumbling et une troisième position aux barres.

À venir

Le calendrier de compétitions du Club gymnastique de Sept-Îles en compte une de niveau provincial les 25 et 26 janvier à Victoriaville et une régionale pour les 13 et 14 février à Baie-Comeau.

Autres résultats soulignés – Compétition régionale

R4 11-12 ans

Anaïs Hounsell – 7e au cumulatif

Léa-Rose Dion – 8e au cumulatif

Karolanne Tremblay – 4e au sol

Charlotte Saindon – 6e aux barres

Laurie Langlois – 8e à la poutre

R4 13-14 ans

Émy Deroy – 4e au sol, au saut et aux barres

Alexia Blais – 4e aux barres et au tumbling

Alycia Crego – 6e au saut

R5 11-12 ans

Sarah-Kim Dallaire – 7e au cumulatif

Coralie Lapierre Métivier – 7e au sol

Éloïse Déraps – 8e au trampoline

Alicia Gignac – 9e au tumbling

R5 13-14 ans

Amélia Landry – 6e au trampoline et au tumbling