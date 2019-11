Le Club de natation de Sept-Îles ramène 13 médailles de Jonquière

Plusieurs jeunes du Club de natation de Sept-Îles (CNSI) ont coché des standards de leur liste et même remporté des médailles lors du Festival provincial par équipe Section Est tenu à Jonquière les 1er, 2 et 3 novembre.

Maxim Laplante a été le plus gourmand de la délégation septilienne avec une récolte de cinq médailles, gagnant l’or aux 50, 100 et 200 m brasse ainsi qu’au 50 m papillon et l’argent au 50 m libre.

Vincent Sergerie est reparti du Saguenay avec quatre nouvelles médailles remportées dans les épreuves individuelles, deux écus d’or pour son 50 m dos et 100 m brasse, l’argent au 100 m dos et le bronze au 100 m libre.

Les autres médaillés du CNSI sont Luc Fleury (argent au 50 m brasse et bronze au 100 m brasse), Léa Gaudreault (argent au 200 m QNI) et Justin Desrochers (bronze au 50 m papillon).

Les nageurs septiliens se sont aussi illustrés lors des relais, particulièrement du côté masculin chez les 13-14 ans, avec Desrochers, Fleury, Laplante et Sergerie. Ils ont procuré à leur club quatre médailles de bronze (4 x 50 m libre, 4 x 100 m libre, 4 x 50 m QNI et 4 x 100 m QNI).

Du côté des standards, dix ont été atteints par les porte-couleurs du CNSI, de niveau AA pour Juliette Bourassa (100 et 200 m dos), Maxim Laplante (50 m libre) et Maélie Ringuette (100 m papillon, 100 m brasse et 50 m libre), de niveau provincial 11-12 ans pour Vincent Sergerie (100 et 200 m dos) et de niveau provincial développement pour Luc Fleury (50 et 100 m brasse).

Par ailleurs, pour l’ensemble du Festival par équipe, quatre nageurs du CNSI ont un score parfait, améliorant leurs six épreuves nagées. C’est le cas pour Justin Desrochers, Léa Gaudreault, Vincent Sergerie et Emma Turbide.

Le prochain rendez-vous de natation est au calendrier pour le 30 novembre avec la première compétition régionale de la saison qui se tiendra à la piscine du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier.