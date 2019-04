La Saga du groupe En Barque crée un buzz

Le groupe port-cartois En Barque fait fureur depuis la publication d’une vidéo dimanche en direct de l’aéroport de Mont-Joli. Leur interprétation de La Saga, chanson improvisée en lien avec les déboires des traversiers et de la desserte aérienne, fait voyager.

En moins de 48 heures, la vidéo de leur chanson «humoristique» sur les péripéties de l’Apollo et de ses confrères a été vue plus de 125 000 fois, et partagée à 5 000 reprises.

«C’est énorme comme répercussions, c’est complètement fou», lancent les deux frangins du groupe, Louis-Joseph et Roméo Vacher, fiers de souligner que leur page Facebook a fracassé les 10 000 «J’aime», grâce au quelque 1 000 nouveaux «amis».

Dimanche, il y avait une centaine de personnes à attendre à l’aéroport de Mont-Joli en raison des reports des vols. Leur interprétation de La Saga «a créé un beau climat».

Cette vidéo aura eu de belles répercussions médiatiques pour En Barque. Les Vacher ont notamment eu droit à une entrevue avec l’ancienne ministre Nathalie Normandeau sur les ondes de blvd 102.1.

«On ne s’en plaint pas. C’est un beau concours de circonstances, tout le monde est touché par la saga», se réjouissent Louis-Joseph et Roméo.

Le groupe En Barque consacrera le prochain automne à la préparation du deuxième album, album dont la sortie est prévue pour le printemps 2020.