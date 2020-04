Dis, papa, c’est quoi la COCOVID?

Les grandes personnes sont là pour répondre aux questions des petites, c’est bien connu. En ces temps inédits, alors que les mots nous manquent, la tâche peut parfois s’avérer ardue…

Tous les parents qui sont passés par là se souviennent des ribambelles de pourquoi qui semblaient jaillir sans fin des mignonnes bouches de leur progéniture… Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi la voiture à quatre roues? Pourquoi mamie a les cheveux blancs? Pourquoi il faut se brosser les dents? Pourquoi ci, pourquoi ça, tralala?

La nature des enfants, d’emblée curieuse, ne change pas, peu importe les circonstances, pandémie ou pas pandémie. Alors il est probable, voire sûr et certain, que vos enfants vous posent des questions sur cette petite bestiole couronnée qu’on ne voit pas, mais qui parvient à changer radicalement le cours de leur quotidien. Comment une si minuscule chose peut-elle parvenir à fermer l’école et la garderie? Pourquoi on ne peut plus voir papi et mamie? Qu’est-ce que vous faites à la maison? Pourquoi Monsieur Lego est toujours dans la télé? Est-ce que je peux aller jouer avec mes amis? Dis oui, dis oui!

Et il est important d’être conscient que la COVID-19 peut contaminer l’imaginaire de vos petits et y prendre la place jusqu’ici tenue pas le grand méchant loup, le monstre sous le lit ou le Bonhomme 7 heures.

Parents, c’est votre rôle, en plus de tout le reste, de protéger vos petits du stress ainsi induit pour que la bibitte ne prenne pas toute la place.

Et cela implique, forcément, de répondre aux 1001 questions qu’ils vous poseront. Ou à ouvrir le dialogue si votre petit se replie. Par où commencer? Jusqu’où aller? Voici quelques pistes pour vous aider.

Les psychologues et autres pédopsychiatres s’entendent pour dire que vos enfants méritent la vérité, mais que la dose de vérité que chacun peut absorber est différente d’un à l’autre, selon l’âge et la nature…

Quoi qu’il en soit, il est important de considérer les manifestations d’inquiétude de vos enfants avec sérieux et de ne pas les tourner en ridicule. Si votre enfant vous pose des questions précises, tâchez de trouver des réponses pertinentes sur les plateformes fiables comme celle du Gouvernement du Québec, par exemple. Évitez de laisser votre inquiétude vous submerger devant eux, mais ne vous méprenez-pas! Vos enfants ne sont pas des peluches que vous pouvez bourrer de n’importe quoi… Soyez honnête et rassurant à la fois et tâchez de ne pas dramatiser.

Si vos enfants ont l’âge de naviguer par eux-mêmes sur le grand méchant ouèbe, sensibilisez-les à la grande quantité de n’importe quoi qu’on y trouve. Expliquez à votre enfant que partout dans le monde, des tonnes de personnes très compétentes sont présentement à la recherche de solutions pour que le virus retourne dans son trou et nous foute la paix!

Profitez du temps qui vous est soudain offert jouer dehors, rigoler, tricoter, cuisiner, placoter, faire des albums virtuels de photos ou des virus en « play doh ». Pour être ensemble, tout simplement.

Impliquez vos enfants en les aidant à prendre conscience du rôle qu’ils ont à jouer dans ce grand jeu de société pas très rigolo pour qu’un jour, on puisse crier en choeur « Humanité 1, coronavirus 0! »

A voir

Le coronavirus expliqué aux enfants par les «Playmo»

https://youtu.be/yJbXEf9Tmus

Un guide pratique pour accompagner vos enfants inquiets

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-15W.pdf

Un site avec une foule de référence et de réponses à vos questions, de l’information pertinente et dûment filtrée!

https://naitreetgrandir.com/