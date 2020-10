Deux Septiliens avec le Rouge et Or : une fierté pour le programme football du Husky

Pour l’entraîneur-chef et coordonnateur du programme de football du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles, Danny Leclerc, c’est un sentiment de fierté de voir deux de ses anciens joueurs trouvé preneur au sein du Rouge et Or de l’Université Laval. Jean-Christophe Vibert et Frédéric Clements ont travaillé pour en arriver là.

Coach Leclerc a été très élogieux à l’endroit de Vibert. « Jean-Christophe, c’est un gars qui travaille fort. J-C, c’est la persévérance. Il a pris tout ce qui était possible pour avancer. Il était facile à coacher. Je ne peux pas être plus que fier et content pour lui », a-t-il laissé savoir en entrevue.

À l’instar de tous joueurs qui se lancent dans un nouveau sport, la confiance a pris place avec le temps pour Vibert, aux dires de l’entraîneur-chef et coordonnateur du Husky. « Sa passion pour le football a grimpé et sa confiance a monté ».

Danny Leclerc a aussi souligné que le passage de Jean-Christophe Vibert avec le Mistral de Mont-Joli pour ses deux dernières années au secondaire l’a grandement aidé.

Il a aussi vanté le côté humain de son ancien protégé, qui cadre parfaitement dans les valeurs du Rouge et Or. La formation du Husky avait accueilli deux porte-couleurs de l’édition 2015 de la formation lavalloise, soit Vincent Alarie-Tardif et Shayne Gauthier, qui était venu à Sept-Îles partager leurs connaissances en février 2016, sans rien demander en retour. Jean-Christophe Vibert en a fait autant lors de son passage collégial, venant parler de son parcours aux jeunes Husky.

Clements, un leader

Le pilote de la formation septilienne n’avait aussi que de bons mots pour Frédéric Clements. « Le Rouge et Or vient de faire un autre bon coup », a-t-il laissé savoir, dans les instants qui ont suivi la confirmation du choix du quart-arrière. « C’est un joueur plaisant à coacher, un leader. Tout ce qu’il touche se transforme en succès. Ce qu’on remarque chez lui, c’est qu’il a du plaisir à faire son sport », a-t-il renchéri.

Vibert et Clements deviennent les deuxième et troisième joueurs du Husky football de Jean-du-Nord/Manikoutai à joindre les rangs du circuit universitaire, après Jimmy Larose Joubert, qui a fait sa place avec les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa en 2019.

« Ça confirme que notre programme au secondaire, c’est un must, que ce qu’on fait à sa place », a conclu Danny Leclerc.