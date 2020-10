Football universitaire : Frédéric Clements sera (aussi) un Rouge et Or!

Le Rouge et Or football de l’Université Laval gagnera certainement en nombre de partisans à Sept-Îles. Après Jean-Christophe Vibert mardi, c’était au tour de Frédéric Clements d’annoncer ses couleurs vendredi. Le quart-arrière qui a évolué lors des trois dernières années avec les Gaillards du Cégep de Jonquière ira rejoindre celui avec qui il a commencé à jouer au football au primaire.

Courtisé par quelques formations universitaires de l’Ontario et par certaines du Québec, Frédéric Clements a choisi celle qui l’a toujours eu à l’œil, le Rouge et Or. Dès son premier camp collégial, l’athlète de 19 ans a eu des discussions avec Mathieu Bertrand, l’ancien quart étoile qui a mené la formation lavalloise à ses deux premières conquêtes de la Coupe Vanier (1999 et 2003), membre du personnel d’entraîneur du R&O depuis 2013.

« C’est la première équipe à m’avoir démontré de l’intérêt ». Clements a également échangé avec le coordonnateur de l’offensive, Justin Éthier, à quelques reprises dans les dernières semaines.

Le Septilien a aussi appuyé son choix par la qualité du personnel du Rouge et Or qui compte neuf entraîneurs à temps plein. « Pour le développement des quarts-arrière, c’était la meilleure place pour moi ».

En apprentissage

Clements se voit comme troisième quart-arrière de la formation lavalloise pour sa première année, derrière les deux quarts en poste, qu’il a qualifiés d’excellents, en Thomas Bolduc et Arnaud Desjardins.

« Au niveau universitaire, c’est beaucoup d’ajustements. Le plan de match à trois essais est différent. Le jeu est axé sur la passe et est plus rapide », a mentionné l’athlète de 6’2″, 195 lb. « Mon but, c’est de prendre ma place et de profiter des répétitions que les entraîneurs vont me donner ».

Frédéric entrera à l’Université Laval en janvier pour entamer son baccalauréat en enseignement de l’éducation physique. Il pourra aussi s’habituer au cahier de jeux et travailler sur l’aspect mental.

Clements et Jean-Christophe Vibert se retrouveront donc au sein de la même équipe, une première depuis leur passage au secondaire avec le Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles. Les deux gars s’étaient croisés dernièrement et les deux semblaient avoir le Rouge et Or tatoué dans le front. C’est chose faite! Ils fouleront dans les prochains mois le terrain sur lequel ils ont déjà pris part au Jamboree de Québec aux couleurs du bleu et or du Husky, le Stade Telus de l’Université Laval. Maintenant, c’est pour le Rouge et Or!