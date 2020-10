Football : Jean-Christophe Vibert opte pour le Rouge et Or

Jean-Christophe Vibert, qui a fait ses débuts comme joueur de football avec le Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles lors de la saison 2012-2013, à sa première année au secondaire, a fait son choix. Courtisé par quatre des cinq formations universitaires du Québec (RSEQ), le bloqueur étoile (équipe d’étoiles offensives 2019 et 2018 – RSEQ Collégial D1) des Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu a tranché en ce mardi 20 octobre. Il deviendra un membre du prestigieux programme du Rouge et Or (R&O) de l’Université Laval.

« Ça enlève de la pression », a laissé entendre l’athlète de 6’5″, 310 lb, au bout du fil lors d’un entretien avec Le Nord-Côtier. Après des entretiens avec Concordia, Sherbrooke, Montréal et Laval, le footballeur âgé de 20 a arrêté sa décision sur le Rouge et Or puisque l’Université Laval lui permettait de faire un baccalauréat régulier en administration contrairement à un cumulé de certificat pour Montréal.

Le fait de se rapprocher un peu plus de sa famille « a joué un peu dans la balance ».

« On ne se cachera pas que le Rouge et Or, c’est une équipe du top 3, top 4 au pays, même si Montréal représente une très belle équipe », a-t-il mentionné. Vibert a souligné que sa mère (Kareen Hébert) lui avait offert des billets pour aller voir le Rouge et Or à ses débuts comme joueur avec le Husky. Là, ce sont les gens, ses proches qui pourront le voir à l’œuvre sur le terrain du Stade-Telus de l’Université Laval. « Ça me fait sourire de penser ça ».

Le bloqueur entend « chauffer les vétérans » dès ses débuts avec le Rouge et Or et avoir sa place dans la rotation. « Je veux saisir les opportunités qu’on va me donner », a-t-il indiqué.

Lors des entretiens qu’il a eu avec les différentes équipes, Jean-Christophe a été ciblé comme le gros joueur à aller chercher. « Justin Éthier (coordonnateur offensif du Rouge et Or) a dit qu’il allait me mettre dans les grosses chaises ».

Le Septilien, qui en est à sa quatrième et dernière année au Cégep de Saint-Jean sur Richelieu en sciences humaines, s’installera à Québec en janvier et terminera ses cours à distance. Il aura la possibilité de s’entraîner en gymnase et avoir des meetings avec le personnel entraîneur du R&O.