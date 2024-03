Une partie de cartes à la cantine pour les ministres qui ont manqué le budget

Coincés à Unanen Shipu, trois ministres du gouvernement de la CAQ ont passé le temps entre la période de questions et le discours du budget d’Éric Girard, en jouant une partie de cartes à la cantine. Une scène cocasse, qui en dit long sur l’isolement de certaines communautés de la Côte-Nord.

La mauvaise météo a empêché le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, la ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain et le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière, d’assister au dévoilement du budget d’Éric Girard, mardi.

« J’aime aller sur le terrain et rencontrer les gens. Mais la notion de terrain a pris une autre dimension dans les derniers jours », a commenté le ministre Fitzgibbon, dans une publication sur ses réseaux sociaux.

Avec ses collègues, il a été coincé à Unamen Shipu mardi et il a dû annuler son séjour à Sept-Îles, ainsi que plusieurs rencontres la journée du budget.

C’était vraiment étrange de se sentir pris quelque part. Pierre Fitzgibbon

« C’est sûr que c’est décevant, mais en même temps je pense que cette expérience m’a permis de découvrir une réalité bien loin de celles de Québec et Montréal », a-t-il écrit. « Dans ce genre de visite, je veux rencontrer le plus de personnes possible pour rentabiliser mes déplacements. J’écoute les gens me parler de leurs réalités. Mais rarement je les vis. »

Le ministre dit avoir pleinement vécu l’enjeu de la mobilité nord-côtière.

« C’est vrai pour le transport aérien, maritime, mais aussi avec la 138 qui n’est pas encore terminée. On n’a manqué de rien, mais c’était vraiment étrange de se sentir pris quelque part. »

Dans sa publication, le ministre souligne avoir été marqué aussi par les rencontres humaines qu’il a faites à Saint-Augustin, Pakua Shipi, Unamen Shipu et La Romaine.

« Je vais amplement avoir le temps de parler du budget dans les prochaines semaines. Mais chose certaine, je vais surtout me souvenir de ce séjour sur la Côte-Nord. »