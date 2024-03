Mine Tio de Havre-Saint-Pierre : Rio Tinto sous enquête par le ministère de l’Environnement

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a débuté une enquête contre Rio Tinto Fer et Titane pour des manquements environnementaux à la mine Tio de Havre-Saint-Pierre.

C’est ce qu’a révélé Le Soleil qui a également appris qu’il y a eu plus de 80 rejets de polluants en cinq ans dans les effluents de trois lacs près de la mine, selon des documents obtenus via la loi sur l’accès à l’information.

Si des poursuites pénales sont engagées et que l’entreprise est reconnue coupable, elle pourrait s’exposer à une amende allant de 3000 $ et 6 M$.

Appelé à réagir à la nouvelle, un porte-parole de Rio Tinto Fer et Titane fait savoir par courriel que la protection de l’environnement est une priorité pour la minière et qu’ils mettent tout en œuvre pour respecter les normes environnementales.

« Des mesures ont été mises en place pour assurer la conformité de nos effluents. RTFT a investi plus de 10 millions de dollars au cours des dernières années afin d’identifier et d’implanter différentes solutions visant à assurer la conformité réglementaire de nos effluents », indique la minière. Elle donne l’exemple d’un nouveau système de captation et de traitement des eaux.