Legault essaie de relativiser le déficit de 11 milliards $

Le premier ministre François Legault a tenté de relativiser le déficit de 11 milliards $, mercredi.

La veille, son ministre des Finances, Eric Girard, avait suscité l’incrédulité en annonçant que le manque à gagner pour l’année 2024-2025 dépassait le cap des 10 milliards $, un record en nombre absolu.

En mêlée de presse à l’Assemblée nationale, M. Legault a déclaré que le déficit annoncé équivaut à 1,5 % du produit intérieur brut (PIB). Vu sous cet angle, il est moins pire que certains déficits passés, a-t-il dit.

Par exemple, dans le passé, trois gouvernements du Parti québécois (PQ) ont fait des déficits de 1,7 %, 3,8 % et 4,7 % du PIB, et deux gouvernements du Parti libéral du Québec (PLQ) ont généré des déficits de 3,1 % et 3,3 %.

«Un et demi pourcent du PIB, je pense que c’est quelque chose de raisonnable», a-t-il plaidé.

Le premier ministre a aussi soutenu devant la presse parlementaire que le vrai chiffre n’est pas 11 milliards $, mais 8,8 milliards $, parce qu’il ne faut pas tenir compte des versements au Fonds des générations, selon lui.