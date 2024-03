Budget 2024 : un manque de soutien pour les entreprises, dénonce la Chambre de commerce

La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam (CCSIUM) juge insuffisant le budget présenté hier à Québec pour répondre aux besoins des régions.

« Ce n’est pas un bon budget pour les régions », dit d’emblée le directeur régional de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam (CCSIUM), John-James Blanchette.

Il dénonce le fait que malgré le ralentissement économique, il n’y a pas de mesures qui sont mises en place pour soutenir les entreprises et l’entrepreneuriat, particulièrement en région.

« Dans la dernière année, nos entreprises ont vécu des moments difficiles économiquement et cela ne va pas aller en s’améliorant, mais il n’y a pas d’incitatif mis en place pour soutenir les entreprises »,dit-il.

« On comprend que la santé et l’éducation soient les priorités du gouvernement, mais de voir qu’il n’y a aucun autre investissement pour les PME et l’entrepreneuriat, c’est une surprise pour nous », affirme M. Blanchette.

Au niveau des transports, la CCSIUM se dit déçue de ne pas voir d’amélioration pour le transport aérien, ainsi que dans le dossier du pont sur le Saguenay.

Le manque de soutien pour favoriser la transition verte au niveau économique est également souligné. Il s’agit d’une priorité pour la CCSIUM qui a été très vocale à ce sujet auprès des décideurs politiques. La région de Sept-Îles a plusieurs projets dans cette optique. Notamment, celui d’une aciérie verte de H2 Green Steel.