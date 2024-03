Où en est le ramassage des débris de l’ancien restaurant le Forum à Port-Cartier?

Un groupe aurait déjà en tête un projet qui permettrait de revitaliser le secteur, sur le site de l’ancien restaurant le Forum, à Port-Cartier.

C’est ce qu’a confié le maire de Port-Cartier, Alain Thibault. À savoir de quoi il s’agit, l’élu ne peut malheureusement pas donner plus de détails.

Toutefois, pour qu’il y ait du développement dans ce dossier, des procédures légales devront avoir lieu.

« On est toujours en attente au niveau du processus légal, pour pouvoir bouger. Le dossier suit son cours, mais on ne peut pas en dire plus pour l’instant », commente Alain Thibault.

Rappelons que l’ancien restaurant le Forum avait été victime d’un incendie le 6 novembre 2022. Depuis ce temps, un tas de débris est visible en plein cœur de la municipalité. Dans les jours qui avaient suivi l’incendie, la Municipalité avait rapidement fait savoir qu’elle voulait procéder au nettoyage du site. Or elle ne pouvait pas le faire, parce qu’elle n’est pas propriétaire.

La Ville a donc dû entreprendre des démarches pour l’expropriation du propriétaire actuel. Un avis d’expropriation a été obtenu par la Municipalité, l’été dernier. Le propriétaire du terrain est une compagnie à numéro. Rappelons qu’avant que le bâtiment soit ravagé par les flammes le 6 novembre 2022, il aurait dû être mis à l’enchère quelques jours plus tard, soit le 23 novembre 2022, en raison de défaut de paiement de taxes municipales. Le montant réclamé était de 89 931 $.

Concernant l’incendie, la Sûreté du Québec (SQ) avait ouvert une enquête en raison d’éléments qui laissaient à penser à un acte criminel. Au moment d’aller sous presse, il n’avait pas été possible d’obtenir un suivi concernant cette enquête par la SQ.

À savoir quand l’ensemble des procédures judiciaires pour l’expropriation seront complétées, le maire de Port-Cartier n’est pas en mesure de se prononcer. Il espère que ce soit régler le plus vite possible. Alain Thibault affirme que ce désir est partagé par de nombreux citoyens de Port-Cartier, qui le questionne souvent à propos du dossier.

« On a hâte tout autant que les citoyens que ce dossier soit réglé », commente-t-il.

Pour ce qui est de la facture pour le nettoyage du site, c’est probablement le nouveau propriétaire des lieux qui prendra en charge les coûts, affirme le maire, mais il n’y a pas encore de décision finale de prise.