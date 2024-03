Meurtre de Nicole Rainville: l’ex-juge Jacques Delisle plaidera coupable

La Cour d'appel du Québec a annulé l'arrêt des procédures accordé au juge québécois à la retraite Jacques Delisle, dont la condamnation pour avoir tué par balle sa femme en 2012 a été annulée par le ministre fédéral de la Justice. Photo La Presse Canadienne/Jacques Boissinot

Quebec’s Court of Appeal has overturned a stay of proceedings granted to retired Quebec judge Jacques Delisle, whose conviction for fatally shooting his wife in 2012 was reversed by the federal justice minister. Delisle, left, walks into court with his granddaughter Anne Sophie Morency, Thursday, June 14, 2012 in Quebec City. THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot