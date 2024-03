Une trentaine d’exposants au Salon universitaire de Uashat mak Mani-utenam

Cinq universités du Québec se sont déplacées pour communiquer de l’information sur les programmes qu’ils offrent, non seulement à des classes de secondaires 5, mais aussi à la population générale de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-utenam souhaitant par exemple un retour aux études. C’est un premier Salon universitaire à Uashat mak Mani-utenam.

C’est depuis 9 h mardi et jusqu’à 19 h 30 que se feront connaître les différentes universités à de potentiels étudiant. e. s, du côté de l’école Manikanetish. On veut ainsi amener l’étudiant à connaître mieux que sur du papier les programmes offerts. Le deuxième volet débute à 17 h 30, où la population est invitée.

« J’ai choisi de vivre en région, je vis sur la Côte-Nord, j’ai grandi sur la Côte-Nord et je pense que de plus en plus, il faut travailler à amener les services dans nos milieux. À amener des formations sur nos territoires, que la distance ne devienne plus un enjeu », explique Vicky Lelièvre, directrice en éducation pour ITUM.

Le maître d’œuvre du Salon universitaire Uashat mak Mani-utenam, l’agent de suivi et d’accompagnement pour le post secondaire au Secteur de l’éducation à ITUM, Dan-Alexandre Mckenzie, fait valoir la nécessité d’un tel évènement en région.

« On contribue à aider les futurs étudiants à faire des choix éclairés pour leur avenir. Je trouve cela important de faire des ponts entre eux [les universités et les étudiants]. Il y a des personnes venues d’autres communautés, des modèles inspirants, les divers services des universités aux Premiers Peuples sont là aussi », souligne M. Mckenzie.

Une trentaine de kiosques dont de l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Université de Sherbrooke, l’Université Laval, l’Université de Montréal et la Polytechnique de Montréal sont sur place.

C’est dans une perspective de rassemblement que M. Mckenzie invite la population de la ville de Sept-Îles.

« On forme tous une belle et grande famille. »