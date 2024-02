Le Cégep de Baie-Comeau offrira une formation au Sénégal

Le Cégep de Baie-Comeau peut arrêter de se croiser les doigts, son projet de relocalisation de l’attestation d’études collégiales (AEC) en Industrie intelligente à Dakar a été retenu.

Celle-ci sera offerte au Centre National de Qualification Professionnelle au Sénégal et une subvention de 748 500 $ servira à réaliser le projet. La première cohorte à l’étranger pourra démarrer en 2027.

Cette initiative de l’établissement collégial a été présentée au Programme Québec – Francophonie en formation technique (PQFFT), en consortium avec les Cégeps de Sept-Îles et de Thetford.

Au terme de la formation, les personnes diplômées dans leur pays désirant amorcer un processus d’immigration pour venir travailler sur la Côte-Nord auront la possibilité de le faire. D’ailleurs, trois entreprises de la région, soit Alouette, Fransi et Lefebvre Industri-Al, ont donné leur appui au projet.



« Il s’agit d’une occasion en or pour notre Direction de la formation continue de développer et de

faire rayonner son offre et son expertise à l’international », exprime Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau.

Cette dernière rappelle que les directions des formations continues de Baie-Comeau et de Sept-Îles n’en sont pas à leur première expérience de collaboration. « Cette annonce démontre une fois de plus l’importance d’une synergie régionale », mentionne-t-elle en se réjouissant de compter sur un allié de plus, soit le Cégep de Thetford.

De son côté, le directeur général du Cégep de Sept-Îles, David Beaudin, se dit enthousiaste « de favoriser ainsi le développement de l’enseignement technique au Sénégal ». « Cette formation, développée en consortium par les Cégeps de Sept-Îles, de l’Abitibi-Témiscamingue et de Lévis, contribuera activement au virage 4.0 des entreprises », fait-il savoir.

Notons que le technicien en industrie intelligente sera capable de soutenir l’entreprise tout au long sa transition numérique.

Le PQFFT, dont seuls les cégeps membres de la Fédération des cégeps sont admissibles, vise à positionner les cégeps comme des leaders de l’enseignement technique à l’échelle de la francophonie, aider les entreprises québécoises à faire face à la pénurie de main-d’œuvre, et contribuer au développement d’un enseignement technique de qualité dans les pays ciblés faisant partie de la francophonie.