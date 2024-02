Christine Bourque, touchée par le Tournoi Fred Chiasson

La Fondation du cancer du sein du Québec est l’une des causes soutenues par le Tournoi de hockey Fred Chiasson de Sept-Îles. Un choix qui allait de soi pour l’organisation, tandis que la conjointe du co-coordonnateur Stephan Larouche, Christine Bourque, a été frappée par un diagnostic de cancer.

La toute première édition du Tournoi de hockey Fred Chiasson aurait dû se tenir en février 2022. La COVID-19 a changé les plans. La vie de Christine Bourque et son conjoint Stephan Larouche aussi. Son amoureuse a reçu un diagnostic de cancer du sein.

L’organisation du tournoi a décidé de faire partie de ce combat, ajoutant la Fondation du cancer du sein du Québec comme cause, avec celle du Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles.

Stephan Larouche se rappelle que la décision du comité avait été facile « et émotive ». Il dit devoir beaucoup à son comparse Fred Touzel pour son aide.

De son côté, Christine Bourque se trouve chanceuse de cet appui et du dévouement de l’organisation face à la cause. « C’est un beau geste dans la communauté », souligne-t-elle, parlant d’inspiration.

« Les gens (atteintes du cancer du sein) vivent d’espoir et ce sont des gestes comme ça qui nous ravivent le cœur. »

Christine Bourque est bien placée pour voir toute la besogne accomplie par son conjoint et ses acolytes.

« Ils [Stephan Larouche et Fred Touzel] travaillent fort toute l’année. C’est beaucoup de déplacements, d’appels. Ça transparait dans le tournoi. Ils ont beaucoup de plaisir et ça parait. Ils mettent beaucoup d’énergie. C’est un investissement pour la communauté. »

Elle a aussi apprécié la Série Rose, confrontation 2 de 3 entre deux équipes féminines, celle de Mélodie Bouchard et celle de Sarah Gagnon-Chénier. « Je trouve ça super. Des équipes féminines, ça fait différent. »

La contribution du Tournoi Fred Chiasson à la Fondation du cancer du sein du Québec permet une aide financière aux femmes touchées, mais aussi des avancées scientifiques. « Ça donne espoir de voir une communauté fournir comme ça. »

La Septilienne est rémission depuis l’automne, après de nombreux traitements dans les deux dernières années.

« On vit au jour le jour, on se croise les doigts. Le temps va faire les choses », souligne-t-elle, consciente que le cancer pourrait revenir à tout moment. Elle dit garder une vision positive et aller dans le droit chemin.