Côte-Nord : enseigner le plaisir de la lecture aux tout-petits

En tant que parents, diriez-vous oui à un conte destiné aux enfants de 3 à 5 ans leur permettant d’apprendre à aimer la lecture tout en s’assurant d’un meilleur apprentissage pour leurs prochaines années scolaires ? Et si, en plus, vous étiez les protagonistes de cette réussite ? La psychoéducatrice baie-comoise Audrey Caron s’est penchée sur un projet du genre.

Il s’agit du livre Bajoue ne mange pas tout écrit par la professionnelle de la petite enfance. Il est actuellement disponible à Fermont et Sept-Îles et en plein déploiement pour le reste du territoire nord-côtier.

S’adressant aux familles de jeunes enfants de 3 à 5 ans, ce livre animé permet d’aider les parents à enseigner le plaisir de la lecture à leurs enfants.

L’œuvre de Mme Caron favorise l’apprentissage de la littératie et de la numératie tout en créant un lien entre le parent et l’enfant.

Version théâtrale

Le conte sera également offert dans la Manicouagan lors d’une petite mise en scène théâtrale avec des adolescents de la région qui en feront la lecture et l’animation.

Les parents pourront assister à cette activité chapeautée par Mme Caron, afin de découvrir l’œuvre en famille. « Les bibliothèques vont pouvoir décider de nous accueillir pour ce projet-là », mentionne l’autrice.

La promotion de l’importance de la lecture chez les jeunes est l’objectif premier du projet.

Les parents seront les meilleurs alliés pour atteindre ce défi. « Ils savent que c’est important de lire avec leurs enfants, mais ils n’ont pas idée à quel point ils peuvent faire plein de petites choses afin de bonifier leurs apprentissages », ajoute Audrey Caron.

La MRC Manicouagan a d’ailleurs financé ce projet à la hauteur de 2 752 $ sous forme de subvention, à même l’enveloppe de l’Entente de développement culturel.

Les présentations auront lieu cet automne, selon Mme Caron.

Des statistiques qui parlent

d’elles-mêmes

Selon une enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle effectuée en 2022, 12,1 % des enfants sont vulnérables dans le domaine « Développement cognitif et langagier », soit l’intérêt pour la lecture, l’écriture, les mathématiques et habiletés et l’utilisation adéquate du langage.

La Côte-Nord détient le pourcentage le plus élevé dans l’ensemble de la province. Il s’élève à 15,7 %.

La proportion d’enfants de maternelle 5 ans vulnérables pour chacun des sept indicateurs de vulnérabilité qui ont été étudiés a bondi pour la Côte-Nord depuis 2012.