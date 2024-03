Québec veut consulter les intervenants du secteur des pêches de la Côte-Nord

Québec a lancé lundi une consultation élargie auprès des intervenants socioéconomiques du secteur des pêches, sur les critères de délivrance des permis d’acquéreur de produits marins, dans un contexte de diminution importante de certaines espèces dans le golfe du Saint-Laurent.

L’agence de service-conseil TACT a été mandaté d’organiser des consultations dans chacune des régions maritimes de la province, soit le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.

Jusqu’au 5 avril, la démarche permettra de sonder les principales associations de pêcheurs, les transformateurs et les communautés côtières sur les critères de délivrance des permis d’acquéreur de produits marins et sur la pertinence de les modifier ou de les adapter aux nouvelles réalités du secteur des pêches commerciales, indique le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) dans un communiqué.

Les séances de consultation se tiendront sur invitation au courant des prochaines semaines. Les personnes intéressées pourront soumettre un mémoire par courriel.

« Cette consultation élargie est une bonne occasion d’entendre les perspectives de tous les intervenants concernés. Nous cherchons à adapter notre approche. Nous souhaitons maximiser les retombées positives pour nos milieux côtiers, soutenir le développement de cette filière tout en préservant notre écosystème marin », a mentionné le ministre, André Lamontagne.

On compte actuellement six détenteurs de permis d’acquéreur au Québec. Depuis 2007, aucun nouveau permis n’a été délivré.

« L’écosystème marin du golfe du Saint-Laurent est en constante évolution. Il connaît une diminution importante de certaines espèces et l’émergence de nouvelles populations. Cette réalité, couplée au rôle du secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales dans l’économie des régions maritimes du Québec, souligne la nécessité d’une consultation approfondie », a justifié le MAPAQ.