Le Drakkar renverse l’Océanic

Baie-Comeau – Une poussée de quatre buts sans riposte en troisième période a permis au Drakkar de renverser l’Océanic de Rimouski par le pointage de 6-3, samedi après-midi, sur la patinoire du centre Henry-Leonard.

Tirant de l’arrière 2-0 après 20 minutes de jeu et 3-2 après 40, les meneurs au classement général ont de nouveau trouvé le moyen de revenir de l’arrière et remporter le premier duel de ce programme double face aux Rimouskois.

Première étoile de la partie, l’attaquant Julien Paillé y est allé d’une superbe pièce de jeu individuelle pour créer l’égalité, lors d’un jeu de puissance, avec son deuxième filet de la rencontre.

Également auteur d’un doublé, le meilleur marqueur du Drakkar, Justin Gill, a ensuite donné les devants aux siens, pour la première fois du match, quand il a fait mouche avec son 33e but de la saison.

Unités spéciales

Les unités spéciales ont fait la différence dans ce septième duel entre les deux équipes. Les locaux ont profité pleinement (quatre buts en cinq avantages numériques) de l’indiscipline de l’ennemi chassé à quatre occasions au cours du troisième engagement.

Le défenseur Angus Booth a aussi profité du renversement pour inscrire son premier but depuis qu’il est monté à bord du navire. Justin Gill a couronné la remontée des siens, en fin de rencontre, alors que son club bénéficiait d’un autre jeu de puissance.

« Le début de partie a été ordinaire. Malheureusement, on s’y attendait un peu après le match émotif de jeudi contre Victoriaville. Les ajustements ont été apportés après la première période et, à partir de la deuxième, les joueurs ont commencé à jouer comme ils devaient jouer », a imagé le pilote Jean-François Grégoire.

En plus de limiter les visiteurs à 18 maigres lancers au but, dont seulement cinq au cours du dernier tiers, le Drakkar a su capitaliser avec son avantage numérique. « Il y a eu beaucoup de vitesse et beaucoup de circulation devant leur filet et ce n’est jamais facile pour un gardien de bien suivre la rondelle. »

En vitesse

Niks Fenenko a complété la marque dans cette 28e conquête (en 32 parties) à domicile. Son coéquipier tchèque Matyas Melovsky a récolté deux passes. Justin Poirier s’est fait complice à trois reprises.

Mathys Dubé, Maxim Barbachev et Jacob Mathieu ont sonné la réplique des perdants face au cerbère Charles-Édward Gravel. Les Rimoukois vont vite oublier la deuxième moitié de cette rencontre présentée devant 2430 spectateurs.

Les protégés de l’entraîneur-chef Joël Perrault tenteront de se reprendre, dimanche après-midi (16 h), alors que les deux grands rivaux de la division Est se retrouveront sur la glace du centre Henry-Leonard.