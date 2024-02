Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Le pont sur le Saguenay n’est pas un caprice, clame Marilène Gill

« Le prolongement de la route 138 jusqu’à Blanc-Sablon n’est pas un luxe, non plus que le pont à

Tadoussac. Ce n’est pas un caprice », a tenu à rappeler la députée de Manicouagan, Marilène Gill, au ministre de l’Environnement Steven Guilbault, qui a déclaré que le fédéral ne financerait plus de projets routiers.

Rejet de la requête pour protéger l’identité des témoins au procès d’ArcelorMittal

La requête du ministère public pour interdire la diffusion ou la publication de renseignements permettant d’établir l’identité de certains témoins, dans le procès d’ArcelorMittal pour négligence criminelle, a été rejetée.

Victimes de violence conjugale sur la Côte-Nord : isolées et apeurées

Julie et Manon (noms fictifs), victimes de violence conjugale, se sont confiées au Journal. Leurs histoires, bien que différentes, ont des points communs qui font partie de la réalité de celles et ceux qui le vivent en région éloignée.

Innu Nikamu : au tour de Samantha Fox

Le Festival Innu Nikamu s’est fait une fois de plus « scooper » par ses artistes invités pour sa 40e édition en août. Après Bryan Adams en décembre, c’est au tour de la chanteuse britannique Samantha Fox de devancer l’organisation.

Le programme d’accès aérien aux régions renouvelé en avril

« Il faut s’assurer de trouver une façon […] pour arriver à un vol par jour, aller-retour, dans les grands aéroports des régions, comme Gaspé, Baie-Comeau et Mont-Joli, à un tarif raisonnable », rapporte le député Yves Montigny, concernant la bonification du programme d’accès aérien aux régions (PAAR).

Transport régional aérien : TREQ tente de se relancer

Après plus de trois ans d’existence, la Coopérative de Transport régional aérien (TREQ) a tenu sa première assemblée générale annuelle le 21 février. Sur les 13 508 personnes ayant acheté une part sociale à 10$, environ 70 membres étaient présents à cette assemblée faite en mode virtuel.

Centre d’interprétation des oiseaux de proie de Godbout : sa survie dépendra des visiteurs

Le Centre d’interprétation des oiseaux de proie de Godbout bat de l’aile même s’il est maintenant ouvert à l’année à un prix d’entrée abordable. La propriétaire et directrice des opérations lance un cri du cœur aux Nord-Côtiers afin qu’ils soutiennent le refuge et lui donnent une dernière chance.