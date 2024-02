Les athlètes de la Basse-Côte-Nord à forces inégales

Déjà isolés comme résidents de la Basse-Côte-Nord, des jeunes sportifs de cette partie de la région se voient freinés par l’aspect financier. Une mère de deux sportifs de Blanc-Sablon déplore que les athlètes de ce territoire ne puissent compétitionner à forces égales.

Un vol aller-retour Blanc-Sablon/Sept-Îles coûte au bas mot autour de 1 500$ pour une personne. Jusqu’en décembre dernier, les étudiants-athlètes de la Basse-Côte-Nord profitaient du Programme d’accès aérien aux régions (PAAR), par l’intermédiaire du Centre de services scolaire du Littoral. 60% du coût était remboursable.

Les parents n’avaient ainsi pas à défrayer le tout sur leur carte de crédit, en attendant le remboursement du ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui peut prendre des mois. Toutefois, cette façon de faire ne respectait pas les normes. Le programme s’adresse aux résidents et non à des organismes tel que le Centre de services scolaire du Littoral.

« Imaginez les parents qui ont plus d’un enfant qui voyage », décrie Éric Joncas, dans son cri du cœur publié sur les réseaux sociaux et partagé avec les médias.

La participation aux compétitions à venir pour les athlètes du Centre de services scolaire du Littoral est donc sur la glace.

« Ce qui me frustre le plus, c’est que ça ne devrait pas être une question de budget quand ça touche le sport et la culture pour les jeunes. Le sport aide à plusieurs niveaux », s’indigne Mme Joncas, qui avance que le gouvernement ne connait pas leur réalité.

« Entre temps, nos jeunes se font refuser l’égalité des chances que ça soit au niveau sportif ou culturel. Qu’en est-il de l’importance de l’accès à ces événements pour la santé physique et mentale de nos jeunes. S’entraîner plusieurs fois par semaine, sans jamais pouvoir se mesurer, compétitionner? La motivation baisse vite », déplore-t-elle.

Elle voit cette problématique depuis que sa fille Sofie Keats, 17 ans, joueuse de volley, est en sixième année. Elle est maintenant en cinquième année du secondaire.

« À un moment donné, les jeunes vont décrocher », a-t-elle dit au Nord-Côtier.

Cet aspect financier fait aussi en sorte que les entraîneurs de la Basse-Côte-Nord doivent faire des choix, à savoir qui participera à quoi, « car les frais de transport sont énormes avec un budget déficitaire. Les nolisés sont souvent la seule option et ce, selon la disponibilité d’une compagnie », soulève Erica Joncas.

Généralement, la Basse-Côte-Nord est présente sur la scène du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Côte-Nord en athlétisme, badminton, cross-country et volleyball, trois disciplines pouvant mener à une participation au Championnat provincial.

Elle espère que des solutions seront trouvées pour que les jeunes puissent participer à plus de compétitions. « On paye comme tout le monde! Ce n’est pas de notre faute s’il n’y a pas de route. »

Cette situation, la mère et entraîneure la vit également pour le hockey de son plus jeune, Jack Keats, 12 ans. Pour une question de coût, les hockeyeurs doivent aller jouer dans la province voisine, soit Terre-Neuve/Labrador.

« Qui saura les aider? Qui saura leur redonner espoir et goût de s’investir à nouveau? Laissez-nos jeunes jouer, laissez-les compétitionner au même titre que les autres de leur région », écrit Mme Joncas, en conclusion de sa lettre.

Le temps presse puisque le Championnat régional scolaire de volleyball est au calendrier pour les 23 et 24 mars à Sept-Îles. Une fin de semaine d’au moins 3 000$ en billets d’avion pour les deux enfants de Mme Joncas. En plus du hockey, Jack s’adonne, comme sa sœur, au volley.

Une réalité en dollars!

Le Centre de services scolaire du Littoral (CSSL) compte sur près de 210 000$ en budget pour le volet sportif, somme amassée par la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent auprès du ministère des Affaires municipales et de l’habitation, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, du CISSS Côte-Nord, de Loisir et Sport Côte-Nord et de la Caisse Desjardins, en plus de leurs contributions (CSSL et MRC).

À l’automne 2023, les frais de transport pour le cross-country régional Côte-Nord, le cross-country provincial et un tournoi local de volleyball, pour trois vols nolisés, se sont chiffrés à 90 000$ (55 000$ + 27 000$ + 8 000$).