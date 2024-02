Hockey Senior AA : les séries vues par les capitaines

Ce qui s’est passé en saison régulière dans la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord ne veut pratiquement plus rien dire maintenant, si ce n’est que l’avantage de la glace. Place aux séries éliminatoires. Comment les capitaines des quatre formations entrevoient-ils la ronde des demi-finales?

P-C vs HSP

Louis Thériault des Marchands de Havre-Saint-Pierre souligne d’entrée que son club a joué de bons matchs cette saison contre les Gaulois de Port-Cartier. « On est capable de reproduire ça », dit-il. Le #19 assure que ses coéquipiers sont prêts à relever le défi.

« Nos deux gardiens nous ont beaucoup aidés cette saison. On va rentrer en séries avec des gars en forme. On a fait jouer beaucoup de joueurs pour leur donner de bonnes minutes », assure-t-il.

Le capitaine de la formation cayenne soutient cependant qu’ils ne pourront pas gagner, s’ils passent leur temps au banc des pénalités.

Au sujet de leur adversaire, il a été bref, disant que les Gaulois avaient un bon noyau.

Parlant des Port-Cartois, Nicolas Mayrand, capitaine des Gaulois, mentionne que la victoire au dernier match a fait du bien, après une saison qu’il a qualifiée « en dents de scie ».

« On était en mode playoff au dernier match. »

Il s’attend à ce que la série contre les Marchands se joue sur les petits détails. « Les unités spéciales (avantage/désavantage numérique) feront la différence. L’équipe la plus clutch à cinq contre cinq s’aidera. »

Sans trop vouloir cibler de joueurs en particulier chez leurs rivaux, Nicolas Mayrand a parlé d’une belle jeunesse à l’attaque pour la formation de Havre-Saint-Pierre et d’un Patrick Jomphe (gardien) qui a toujours été solide année après année. « Ils ont une équipe bien équilibrée. »

B-C vs S-Î

Celui qui porte le « C » chez les Basques — Groupe Olivier de Sept-Îles, Maxime Lévesque, est d’avis que tout le monde peut battre n’importe qui dans la ligue. Il s’appuie sur le classement serré de la saison, même si les matchs à un but d’écart ont été moins légion que l’an passé.

Selon lui, ça ne prendra pas grand-chose pour faire la différence dans la série opposant ses Basques aux Pionniers.

« Ce sera une question de désir, d’être prêt et d’être opportuniste », a dit le numéro 10.

Il s’attend à une série excitante, décrivant Baie-Comeau comme une formation complète avec de gros joueurs physiques. Il a aussi fait mention de Félix Lefrançois comme d’un excellent joueur et d’autres sous le radar, nommant Dany Robillard, Alex Michaud et Marc-Antoine Vaillancourt.

« Il faudra leur faire attention. »

Les Pionniers CFL de Baie-Comeau devraient miser sur un alignement complet pour une des rares fois cette saison, afin de lancer la série contre Sept-Îles.

Ils retrouveront d’ailleurs leur capitaine Jean-François Landry, qui n’a pu disputer que les deux premières rencontres du calendrier, ratant le reste en raison d’une blessure.

Le 88 est fébrile comme ses coéquipiers en prévision de cette ronde demi-finale et il espère du jeu « clean et que ça se passera sur la glace entre les deux formations. Ce sera une série physique si on fie aux matchs passés. »

Jean-François Landry n’a pas avancé de noms de joueurs à surveiller chez les Basques, mettant l’accent sur la façon dont son équipe jouera « Il faudra travailler 60 minutes. »