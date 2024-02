La Grand-Messe et Queens of Rock au Tournoi Orange Alouette

Le Tournoi de volleyball Orange Alouette a fait sa renommée par ses volets social et festif au fil des années. L’édition 2024 n’y fera pas exception. L’organisation a annoncé sur les réseaux sociaux les artistes qui brûleront les planches de la scène à l’aréna Guy Carbonneau pour le vendredi 3 et samedi 4 mai.

Ça chantera certainement fort pour le spectacle du vendredi au Volley-Bar. Les volleyeuses et volleyeurs et ainsi que le public présent à l’aréna auront droit à un hommage d’un groupe culte du Québec, qui a perdu son âme en novembre dernier avec le décès de Karl Tremblay. La Grand-Messe entonnera plusieurs des succès des Cowboys Fringants.

Le samedi, pour la soirée exclusive aux participantes et participants de la 43e édition du Tournoi Orange Alouette, la scène rockera au féminin avec Queens of Rock. Elyzabeth Diaga (La Voix 8) rendra hommage à Heart, Pat Benatar, Blondie, Marjo, Tina Turner, Cher, Joan Jett, Annie Lennox, Alanis Morissette, The Cranberries, Evanescence, Lady Gaga et autres.

Le groupe pour la soirée du jeudi n’est pas encore connu.

Par ailleurs, les inscriptions sont toujours en cours, et ce jusqu’au 29 mars, pour le volet volleyball. En date du mercredi 7 février, 19h, 215 équipes étaient en règle (paiement confirmé). Les inscriptions se prennent via le www.tournoi-orange.com (paiement via PayPal ou par chèque).