Ouverture des candidatures pour « L’envert de ta cour »

Le programme « L’envert de ta cour » visant à contribuer au verdissement des terrains de Sept-Îles récolte les candidatures.

Les écoles, les centres de la petite enfance et les organismes à but non lucratif, situés sur le territoire de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-Utenam, ont jusqu’au 22 mars 2023 pour soumettre leur candidature, en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur le site de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI).

Les projets sélectionnés pourront recevoir une somme allant jusqu’à 2 500 $. Tous les projets sont les bienvenus, tant qu’ils répondent aux critères de pérennité, de respect de l’environnement, de participation du milieu et d’originalité.

Lors de l’édition 2023, plus de 15 000 $ ont été donnés en subventions.

Rappelons que la CPESI est mandatée par la Ville de Sept-Îles pour développer les volets de sensibilisation, d’éducation et d’accompagnement. Le rôle de la corporation est de mobiliser les citoyens à adopter des pratiques écoresponsables.

Le programme est possible grâce à la participation d’Aluminerie Alouette, principal partenaire financier.

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site web de la CPESI sous les onglets « Soutien organisation —L’envert de ta cour ».