La concentration-sport de l’école Marie-Immaculée de Sept-Îles porte ses fruits

Il n’y a qu’une demi-année de faite avec le nouveau Programme concentration-sport de l’école Marie-Immaculée, mais les bénéfices sont déjà bien palpables dans le seul établissement primaire de Sept-Îles à offrir cette alternative aux jeunes pour bouger davantage.

L’école Marie-Immaculée de Sept-Îles est le seul établissement d’enseignement du Centre de services scolaire du Fer à offrir pareille concentration au primaire.

Les élèves d’une des deux classes de la 6e année profitent de cinq heures de cours d’éducation physique et à la santé par semaine, soit une heure par jour, au lieu des deux heures pour l’ensemble de la semaine. Ils ont aussi une heure en parascolaire.

Le nouveau programme ne s’adresse pas directement à l’élite sportive. Il est un facteur important pour la motivation et la réussite scolaire, par le biais de l’activité physique.

La directrice de l’école Marie-Immaculée souligne que la concentration-sport se déroule bien. Le meilleur constat, elle l’a des commentaires des élèves.

« Ils remarquent une meilleure concentration, ils sont moins stressés et ont plus d’énergie, ils ont une motivation à venir à l’école et leur comportement s’est amélioré », a fait savoir Marie-Claude Michaud. « Ce sont de beaux commentaires. C’est eux qui le vivent ».

Elle note aussi une meilleure persévérance scolaire. « C’est plus facilitant. »

Le son de cloche est tout autant positif du côté de l’enseignante Cynthia Drapeau. Elle mentionne que les résultats sont perceptibles. Elle a notamment vu une progression en cross-country, avec le test léger-navette au jour 1, versus la participation à la compétition de cross-country en octobre. « De belles améliorations. L’évolution est très marquée », a-t-elle dit.

Elle perçoit aussi une progression dans les gestes techniques répétés plus souvent. « Les objectifs sont atteints. »

Mme Drapeau a mentionné que les jeunes arrivent au cours d’éducation physique et à la santé de façon dynamique et « toujours de bonne humeur. »

Depuis le début de l’année scolaire, les élèves ont notamment fait de la randonnée au Stade Holliday et de l’escalade à l’école Jean-du-Nord.

Le volet alimentaire occupe aussi une place dans la concentration-sport offerte à l’école Marie-Immaculée. Les jeunes ont entre autres fait la cueillette de champignons avec le mycologue Gilles St-Amand. Pour la Saint-Valentin, ils prépareront des smoothies.

Cette semaine, une sortie en ski de fond est à l’horaire, en plus du tournoi de badminton du 2 février organisé par les élèves du programme Horizon Sportif, de l’école Jean-du-Nord, pour les élèves du primaire.

Prochainement, ils iront expérimenter le curling. La grève avant les fêtes a privé les jeunes de quelques activités.

L’enseignante se réjouit aussi de l’implication des jeunes qui s’occupent notamment du hockey dans la cour des petits.

2024-2025

L’école Marie-Immaculée de Sept-Îles poursuivra sa concentration-sport avec une nouvelle cohorte de jeunes de 6e année, pour 2024-2025. Une rencontre pour les parents intéressés a d’ailleurs eu lieu le 17 janvier dernier. Une soixantaine de personnes étaient présentes.

La directrice, Marie-Claude Michaud, reçoit déjà des demandes. Quant à Cynthia Drapeau, elle se dit ouverte pour une deuxième classe, mais ça prendra la collaboration d’une autre enseignante pour libérer d’autres périodes.

« On est à la seule école primaire, ici, à donner cette concentration. C’est ce qui nous démarque. On va encore peaufiner la concentration », a conclu Mme Drapeau.

Richard Poirier, directeur général du Centre de services scolaire du Fer, indique qu’il n’a pas eu de demande d’autre établissement pour ce programme sportif au primaire.