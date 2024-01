Le député caquiste Yves Montigny dans l’eau chaude

Après deux enquêtes sur le financement d’élus caquistes, au tour d’un troisième député de la CAQ d’être dans l’eau chaude pour ses messages de sollicitation.

Dans une capture d’écran obtenue par Québec solidaire (QS), le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a invité un entrepreneur de sa région à rencontrer un ministre dans un cocktail en échange d’une contribution de 100 $ à la caisse du parti.

«Je sais que nous n’avons pas toujours fait ce que tu voulais, mais c’est une belle occasion pour parler à un ministre», peut-on lire.

«Est-ce que les Québécois ont raison de s’inquiéter de voir la CAQ monnayer l’accès à ses ministres?» a demandé le député Vincent Marissal, de Québec solidaire (QS), à la période de questions.

«La CAQ a mis en place un système de sollicitation basé sur l’accès à ses ministres», s’est-il indigné, provoquant l’irritation des élus du gouvernement.

Ironiquement, peu après, le Parti québécois (PQ) a fait adopter une motion à l’unanimité, les élus de la CAQ inclus, pour interdire aux ministres de solliciter des contributions politiques aux fournisseurs et bénéficiaires d’aide financière de leur ministère – une recommandation de la commission Charbonneau.

Cette nouvelle controverse qui éclabousse la CAQ survient après la publication lundi d’un reportage de La Presse Canadienne révélant que près de la moitié des maires du Québec ont contribué à la caisse électorale de la CAQ depuis les élections municipales de 2021.

Indigné par les pratiques de financement de la CAQ, le PQ a fait savoir qu’un éventuel gouvernement péquiste interdirait à ses ministres de participer à des activités de financement partisanes.

Deux députés caquistes, Louis-Charles Thouin et Sylvain Lévesque, sont déjà sous enquête de la commissaire à l’éthique pour leurs méthodes de financement.

«Est-ce qu’il y a un système de monnayage de l’accès aux ministres à la CAQ? M. (François) Legault plaide la coïncidence, je trouve qu’il commence à y avoir beaucoup de coïncidences», a pour sa part lancé avec ironie le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, en point de presse mardi matin.

«Ce n’est pas une pratique je connais», a assuré le leader du gouvernement et ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, en mêlée de presse.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon soupçonne également la CAQ d’avoir recours à un «modus operandi», en sollicitant les dons des maires en échange d’une rencontre avec un ministre au cours d’un cocktail. Rappelons qu’il est illégal de verser de l’argent à la caisse d’un parti pour obtenir une contrepartie.

«Le financement politique ne devrait pas placer les élus en conflit d’intérêts», a plaidé M. St-Pierre Plamondon en mêlée de presse.

«Un député ne devrait pas envoyer de messages aux élus municipaux en disant: ‘quelle belle occasion de faire avancer ton dossier, quelle belle occasion de rencontrer la ministre que tu n’es jamais arrivé à rencontrer si tu nous offres 100 $ et que tu participes à notre cocktail de financement’.»

Dans un message obtenu par La Presse Canadienne la semaine dernière, Louis-Charles Thouin invitait les maires de sa circonscription à «joindre l’utile à l’agréable» dans un cocktail où, en échange d’une contribution à la caisse électorale de 100 $, ils pourraient rencontrer la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, le 8 février à Saint-Jacques.

«Geneviève et moi serons ravis de vous accueillir et de pouvoir échanger avec vous sur divers sujets qui vous préoccupent dont les enjeux de transports routiers et collectifs», pouvait-on lire.

Devant la controverse, le cocktail a finalement été reporté par la CAQ et la commissaire à l’éthique et à la déontologie de l’Assemblée nationale, Ariane Mignolet, a annoncé lundi qu’elle entreprenait une enquête sur le cas Thouin, à la demande de Québec solidaire.