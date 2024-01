Gervais Gagné a toujours la passion pour la politique municipale à Sept-Îles

Sa défaite en 2021 n’a nullement diminué son intérêt pour la politique municipale. Gervais Gagné tente de retourner siéger au conseil municipal de Sept-Îles, en se présentant à l’élection partielle du district de Sainte-Marguerite.

« J’ai du temps et j’ai un amour pour mon district », confie l’homme de 73 ans. Il a été conseillé de 2006 à 2013 avant de faire un autre mandat entre 2017 et 2021.

« J’aime ça être au service des gens. On ne peut pas me changer, je suis de même », dit-il.

Il affirme que dès que Mélanie Dorion a démissionné en octobre 2023, des citoyens l’interpellaient pour qu’ils se présentent à nouveau. Rappelons que c’est contre cette dernière qu’il a subi la défaite à l’élection de 2021. Il avait obtenu 24,8 % contre 75,2 % pour Mme Dorion.

M. Gagné mise beaucoup sur son expérience et ses réalisations passées, pour inciter les électeurs à voter pour lui. Il cite des projets comme le Café-jeunesse de Clarke et la rénovation du centre communautaire Marguerite.

Au niveau des priorités, Gervais Gagné affirme en avoir qu’une seule.

« Depuis 2006, je n’ai fait qu’une promesse et c’est d’être sur le terrain et de travailler pour les citoyens de Sainte-Marguerite. Au conseil municipal, parfois il y avait des collègues qui ne m’aimaient pas, mais à la fin, ils venaient me serrer la main parce qu’ils comprenaient que je travaillais pour les intérêts de mes citoyens », dit-il.

Sur le dossier de l’hôtel de ville, il affirme comprendre les besoins de l’Hôpital et est favorable à la construction d’un nouvel hôtel de ville. Il s’oppose toutefois à ce que le parc des Aînés soit transformé en stationnement. Pour le projet de l’aréna, il favorise la rénovation de l’aréna Conrad-Parent. Il juge le projet de nouvel aréna estimé à 56 M$ comme étant trop coûteux pour les contribuables.