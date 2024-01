Face à l’incertitude qui entoure l’échéancier de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre, un comité de liaison sera mis en place, a appris Le Nord-Côtier.

Ce comité aura pour mission de faire des mises au point régulières sur l’évolution des travaux, ainsi que de répondre aux questions des élus.

Depuis plusieurs mois, il y a peu d’information concernant l’échéancier et l’avancement des travaux pour la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre. De plus, le manque de transparence et les déficits au niveau des communications ont été dénoncés par des élus de la Minganie, dont la préfète de la MRC, Meggie Richard.

Rappelons que la découverte de problématiques d’étanchéité des murs extérieurs au mois de juin avait ralenti considérablement les travaux.

Sur le comité de liaison, on retrouvera la Société québécoise des infrastructures, le gestionnaire du projet, ainsi que le CISSS de la Côte-Nord, la préfète de la Minganie et les élus locaux.

C’est la députée de Duplessis et ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, ainsi que le ministre responsable des Infrastructures, Jonatan Julien, qui ont mis sur pied ce comité.

« La Maison des aînés est un projet important pour la ministre Champagne Jourdain et pour notre gouvernement. On souhaite que les intervenants soient bien au fait de l’évolution du chantier pour qu’ils puissent notamment informer les citoyens lorsque nécessaire », a indiqué le cabinet de la ministre responsable de la Côte-Nord au Journal.

Le projet de Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre comprendra 48 places.