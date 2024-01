Pas de 138 jusqu’à Blanc-Sablon, pas de barrage, préviennent les élus

Les élus de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent préviennent le gouvernement qu’il faudra compléter la route 138 entre Kegaska et Blanc-Sablon, pour obtenir l’acceptabilité sociale du projet hydroélectrique sur la rivière du Petit Mécatina.

Les élus de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, qui regroupe les municipalités et villages situés entre Kegaska et Blanc-Sablon, se disent toujours en attente des « plans concrets d’Hydro-Québec quant à ses aspirations de développement hydroélectrique » pour leur territoire.

« Nous sommes toutefois conscients de l’intérêt que porte la société d’État pour la rivière du Petit Mécatina dans le cadre de sa nouvelle stratégie énergétique et nous souhaitons faire comprendre à Hydro-Québec et au gouvernement provincial que l’acceptabilité du projet ne pourra être obtenue sans la finalisation de la route 138 », ont-ils fait savoir mardi, par voie de communiqué.

C’est une condition essentielle pour eux, avant le début des travaux d’un potentiel projet hydroélectrique. Ils se disent « conscients des besoins de la province de produire une énergie propre et renouvelable pour alimenter la transition énergétique en cours mondialement ».

« L’hydroélectricité a été un moteur de développement économique pour le Québec et il est donc normal qu’un nouveau projet en Basse-Côte-Nord s’accompagne d’une solution structurante pour permettre à notre région de vivre le développement qu’elle mérite, soit le parachèvement de la route 138 », affirment-ils.

Après des décennies d’attente, les alternatives de transport actuelles ne sont pas fiables et ne répondent pas aux besoins de la population.

« Seul un lien routier permettra un accès fiable aux services essentiels, freinera le déclin démographique et ouvrira la porte au développement économique », a mentionné Gladys Driscoll Martin, préfète de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent. « Le parachèvement de la route 138 demeure la priorité absolue pour le futur de notre région. Notre population a trop attendu et en subit les conséquences chaque jour », a-t-elle déploré.

Les élus sont clairs : pas de route, pas de barrage.

« La rivière a contribué à nourrir, habiller, réchauffer et abriter nos aïeux en leur donnant accès à des territoires de chasse, de piégeage et de foresterie. Notre accord à un projet hydroélectrique ne pourra pas être obtenu sans une concession d’une importance cruciale pour chacun et chacune des habitants de la Basse-Côte-Nord : la complétion de la route 138 », concluent-ils.