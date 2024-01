Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre : retard et manque de transparence

Voilà des mois que les travaux semblent au ralenti à la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre et il n’y a toujours pas d’échéancier pour la fin de ce chantier majeur.

Au début du mois de juin, des travaux ont été interrompus relativement à certaines problématiques d’étanchéité des murs extérieurs. Six mois plus tard, des évaluations sont toujours en cours, concernant les travaux requis, ainsi que la méthode de correction qui sera retenue.

Malgré tout cela, la SQI précise que des travaux sont toujours en cours sur le site.

« La poursuite de certains travaux a été maintenue, telle que l’installation des systèmes mécaniques et électriques, l’excavation, le bétonnage du dernier escalier intérieur, l’isolation des conduits, des travaux sur les ascenseurs, quelques travaux civils extérieurs et certains travaux d’enveloppe extérieure », indique Anne-Marie Gagnon, Conseillère aux communications et relations avec les médias pour la SQI, par courriel.

Le dernier échéancier du projet était pour le printemps 2024, mais en septembre dernier, la Société québécoise des infrastructures (SQI) annonçait qu’il était en révision et c’est toujours le cas au début janvier. Initialement, le projet devait être terminé en novembre 2022.

Un manque de transparence

La situation concernant la Maison des aînés est déplorée par la préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard.

« On tente d’avoir des réponses plus spécifiques concernant le nouvel échéancier et on n’a toujours pas de détails à ce niveau-là », dit-elle. « C’est certain que cela crée de l’inquiétude quant au délai… Ce qu’on dénonce, c’est vraiment le manque de transparence de la SQI », ajoute-t-elle.

Pour la préfète, il est important d’obtenir des réponses en raison de l’importance du projet, en particulier les aînés.

« C’est un projet qui est très attendu en Minganie de la part des aînés qui vont y habiter, mais aussi, de la population. C’est un projet d’importance pour toute la région », explique la préfète.

Rappelons que la Maison des aînés et alternative de Havre-Saint-Pierre, qui est située sur le terrain du Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie, sera constituée de quatre unités de vie de 12 places chacune, pour un total de 48 places. Le budget est estimé à 56,6 M$.