Une étude sur la desserte maritime d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord

Afin de déterminer la qualité du service de la desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord offerte par le Bella Desgagnés, la Société des traversiers du Québec (STQ) mène une étude d’évaluation.

« Cette étude permettra à la STQ d’évaluer la desserte maritime, selon le modèle d’exploitation actuelle, d’analyser les besoins de ce service qui ont pu évoluer dans le temps et de soumettre des recommandations dans le but d’optimiser le service dans le futur pour les communautés desservies », précise-t-on par voie de communiqué.

Les citoyens de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord sont invités à participer à un sondage à ligne. La STQ indique que plus la participation sera forte, plus cela permettra d’avoir un portrait éclairant de la situation et de répondre aux besoins des gens.

En plus du sondage en ligne, des consultations publiques seront réalisées. C’est la firme Groupe Mobilité Basse-Côte-Nord qui a été mandatée pour mener cette étude. Elle consultera plusieurs parties prenantes dans les prochaines semaines.

Une fois les résultats de l’étude reçus, la STQ publiera un appel d’offres pour le renouvellement du contrat d’exploitation de la desserte maritime.

En attendant, le renouvellement du contrat d’exploitation, la STQ et son partenaire actuel, Relais Nordik, travaillent sur un plan assurant la continuité des opérations au-delà du 31 mars 2024, date de fin du présent contrat.