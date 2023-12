À la Source Sept-Îles profite des ventes de la Pointe-aux-Basques

La tradition se poursuit pour la Microbrasserie La Compagnie et le Port de Sept-Îles. Les fruits de la vente de la bière caritative Pointe-aux-Basques rapportent 3 500$ à l’organisme À la source pour la dernière année.

Ce partenariat, qui a profité à l’Envol – Maison de la famille lors des trois premières années et à À la Source pour les deux dernières, se chiffre à près de 10 000$ depuis la création de cette bière caritative. La Pointe-aux-Basques a été brassée initialement pour souligner les 20 ans du Port de Sept-Îles.

Cet appui permet ainsi aux organismes communautaires de bonifier leurs services. À la Source peut maintenant offrir un soutien au deuil périnatal, mais aussi donner de l’accompagnement pour les avortements.

« Chaque année, nous accompagnons plus de 200 familles de la région tout au long de la préparation à la naissance de leurs enfants jusqu’au sevrage de l’allaitement maternel », mentionne Julie Rousseau, directrice générale de l’organisme.

La contribution du Port et de La Compagnie aide À la Source à « garder le vent dans les voiles et à continuer de faire une différence dans notre communauté. »

Pour le Port de Sept-Îles, ce partenariat avec la microbrasserie dépasse les attentes. « Nous souhaitons remercier l’ensemble des citoyens qui ont savouré la Pointe-aux-Basques et qui par le fait même ont contribué à supporter le maintien de services communautaires nécessaires », assure son président-directeur général, Pierre D. Gagnon.

Marie-Pier Johnson, copropriétaire de La Compagnie, souligne qu’elle et ses acolytes sont fiers de l’esprit de solidarité existant à Sept-Îles « et toujours contents de participer aux causes qui renforcent notre unité ».