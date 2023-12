Budget 2024 : hausse de 4,4% pour les citoyens de Havre-Saint-Pierre

Les citoyens de Havre-Saint-Pierre devront composer avec une hausse des charges fiscales de 4,4% en 2024.

Le conseil municipal a adopté ses prévisions budgétaires lors d’une séance tenue le 13 décembre.

Image Municipalité Havre-Saint-Pierre

La Municipalité a déposé un budget de 12,5M$. Il s’agit d’une hausse d’environ 250 000 par rapport à l’exercice de 2023.

Plusieurs facteurs expliquent cette hausse. Il y a l’augmentation des coûts au niveau de la sécurité publique, du complexe aquatique et de la rémunération des employés.

Le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault, qualifie ce troisième budget qu’il dépose comme étant son plus beau. C’est à cause de la création d’une réserve financière dédiée aux infrastructures et équipements municipaux. Ce fond sera constitué à même les redevances d’Hydro-Québec.

« On veut se constituer une petite réserve qui va nous permettre d’aller de l’avant avec certains projets. En gelant une certaine somme au niveau de nos redevances, et bien quand on aura un gros projet, on pourra se dire qu’on a déjà un certain montant qui va pouvoir être utilisé », explique le maire.

La municipalité mettra 150 000$ cette année dans ce fond. Pour l’année prochaine, il s’agira d’une somme de 225 000$ et 300 000$ pour l’année suivante.

Immobilisations

Dans le plan triennal des immobilisations, il n’y a pas d’argent prévu pour la construction d’un nouvel aréna qui remplacerait Denis-Perron.

« On a déposé notre plan fonctionnel et technique au gouvernement et on attend une réponse au courant de l’été. C’est après ça qu’on va pouvoir le planifier parce que le gouvernement va nous dire combien il peut nous donner. »

Le PDI comprend des dépenses de 3 M$ pour 2024, 2 M$ pour 2025 et 23,4M$ pour 2026. C’est le projet de construction de nouveaux puits d’eau potable pour la municipalité qui explique cette hausse importante en 2026.