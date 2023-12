Fonds humanitaire des Métallos : quatre organismes de la Côte-Nord se partagent 10 400$

Le Syndicat des Métallos a effectué des dons totalisant 10 400 $ à quatre organismes de la Côte-Nord grâce à son Fonds humanitaire.

Les quatre organismes qui bénéficient de cette aide financière sont le Centre d’action bénévole de Port-Cartier, le Comptoir alimentaire de Sept-Îles, l’espoir de Shelna à Havre-Saint-Pierre et la Maison d’aide et d’hébergement de Fermont.

« L’inflation frappe sévèrement ces derniers temps. On sait que les banques alimentaires et les organismes communautaires aident de plus en plus de personnes qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts, dont des travailleurs et travailleuses. On espère avec ces dons mettre un peu de baume sur le quotidien de Québécois et Québécoises pour qui la hausse du coût de la vie est particulièrement marquée », a affirmé le coordonnateur des Métallos pour la région Côte-Nord, Stéphane Néron.

Au total, le Fonds humanitaire du Syndicat des Métallos a donné un montant de 56 500 $ à 25 organismes communautaires à travers le Québec.