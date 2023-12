Port de Sept-Îles : 10 M$ pour la réfection du terminal Mgr-Blanche

Le Port de Sept-Îles obtient une aide de 10 M$ de la part du gouvernement du Québec la modernisation du terminal Monseigneur-Blanche.

L’annonce a été faite par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, qui est de passage à Sept-Îles.

L’annonce a été faite au Musée Shaputuan. De gauche à droite : Denis Miousse, maire de Sept-Îles, Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis et ministre de l’Emploi, Pierre D. Gagnon, président-directeur général du Port de Sept-Îles, Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, et Yves Montigny, député de René-Lévesque.

L’investissement du gouvernement du Québec permettra au Port d’améliorer sa résilience et son adaptation aux effets climatiques en modifiant les quais du terminal Monseigneur-Blanche pour contrer les inondations de plus en plus fréquentes. Le projet est évalué à un peu plus de 30 M$.

Le quai de Mgr-Blanche a été construit en 1956. Depuis ce temps, l’infrastructure a subi un affaissement général allant jusqu’à près de deux mètres, qui le submerge par grandes marées.

Les travaux consisteront à rehausser le terminal d’environ huit pieds de haut. Il en sera de même pour la rampe qui donne accès au Quai des croisières. Il y aura aussi de nouvelles installations pour amarrer les remorqueurs et également permettre leur électrification.

Le Port de Sept-Îles est toujours à la recherche d’argent pour compléter le financement du projet. Son président-directeur général, Pierre D. Gagnon, espère obtenir rapidement une somme de 10M$ de la part du gouvernement fédéral. L’autre 10M$ manquant proviendra du Port.

La durée des travaux sera entre 12 et 18 mois. M. Gagnon souhaite amorcer les travaux le plus rapidement possible.

Durant cette période, afin d’accommoder les navires, les installations du quai de Pointe-aux-Basques devraient être utilisées.