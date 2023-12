Budget Sept-Îles 2024 : l’aréna et l’hôtel de ville pas encore calculés

Les gros projets dans les cartons comme le nouvel aréna et l’hôtel de ville ne sont pas pris en compte dans le budget à la hausse déposé mardi.

« On ne peut pas dire aujourd’hui qu’on prévoit de l’argent pour demain, parce qu’on ne sait pas les montants de subvention qu’on va aller chercher pour ces mégas projets », a expliqué le maire. « Il y en a [des subventions] et on va tout faire pour aller les chercher au complet. »

Il y a quand même un 100 000 $ prévu pour le mandat des plans fonctionnels et techniques de l’hôtel de ville. C’est ce qui va permettre de connaître les coûts reliés à une rénovation du bâtiment actuel et à une nouvelle construction.

Au total, les investissements prévus au programme des dépenses en immobilisations 2024-2025-2026 se chiffres à 170,1M$. Là-dessus, il y a 59 projets pour 2024, totalisant 57,4M$.

Les travaux pour le prolongement de l’aqueduc et des égouts vers Moisie et Mani-utenam s’amorceront. La construction d’une station de traitement des eaux usées est aussi prévue dans le secteur. Il en coûtera au total 36,6 M$, mais ce sera financé conjointement avec ITUM et ce sera assujetti à une aide financière de Québec.

Un skatepark sera aménagé au centre-ville. On prévoit 885 000 $ pour le faire.

Au parc du Vieux-Quai, on va remplacer le tapis et les modules de jeux pour les enfants. Il en coûtera 750 000 $. Les bâtiments y seront repeinturés et l’accès à la mer aménagé pour 150 000 $.

Résumés des projets 2024