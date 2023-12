Le Cégep de Sept-Îles parmi l’élite au pays en recherche et innovation

Le Cégep de Sept-Îles continue de prendre du galon au niveau de la recherche et de l’innovation. Ça se reflète au palmarès du Canada’s Top 50 Research Colleges 2023 réalisé par l’organisme Research Infosource.

L’établissement collégial de la rue de la Vérendrye figure parmi l’élite des institutions canadiennes. Il se retrouve au 22e rang sur 185, une hausse de 42 positions par rapport à la dernière édition. Au Québec, il se positionne en sixième place sur 48 collèges.

Il se démarque également comme étant le 5e plus important employeur d’étudiants rémunérés de sa catégorie au pays. Pas moins de 34 étudiants collégiaux et universitaires ont pu contribuer aux différents projets de recherche dans la dernière année.

Le Cégep de Sept-Îles accorde une place importante à la recherche et l’innovation, que ce soit avec l’Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI), le Centre d’expertise ferroviaire RAIL (CEFRAIL) et le Centre de recherche et d’innovation en intelligence énergétique (CR2ie).

Ses unités de recherche ont connu une croissance rapide et fait leur place au sein de l’établissement d’enseignement, mais aussi de la région, devenant ainsi aujourd’hui des acteurs incontournables du développement technologique au Québec.

« Nous sommes très fiers des résultats obtenus cette année, qui attestent de notre engagement envers l’excellence en recherche et en innovation. Je tiens à remercier et féliciter tous ceux et celles qui participent à cette importante mission du Collège et qui, par leurs efforts, contribuent de façon importante au développement de notre communauté. », a mentionné le directeur général du Cégep de Sept-Îles, M. David Beaudin.