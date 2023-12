Le nouveau DG de la Station Gallix officiellement en poste

Près d’un mois après l’annonce par Le Nord-Côtier du nouveau directeur général de la Station Gallix, Mathieu Gaudreault est officiellement en poste depuis lundi.

Le conseil d’administration a officialisé sa nomination par communiqué de presse au début de la semaine.

« À titre de directeur de la Station de ski, j’ai comme principal objectif de transmettre ma passion du ski à la population en leur offrant une expérience de montagne la plus plaisante possible. Plusieurs défis se présentent pour le début de mes fonctions, mais j’espère pouvoir les surmonter afin d’offrir une belle saison hivernale », mentionne Mathieu Gaudreault.

À plus long terme, il espère pouvoir faire de la station un endroit de rencontre sportive quatre saisons étant donné le potentiel incroyable du site.

Établi sur la Côte-Nord depuis peu, M. Gaudreault détient une formation en aviation et occupait la profession de pilote de ligne. Fort d’un bagage de compétences, de connaissances et de qualités diversifiées, le nouveau directeur général complète actuellement un certificat en management. Il est aussi un grand adepte de plein air et de ski.

De son côté, le CA de la Station Gallix est emballé par cette nomination. « Le professionnalisme et les qualités humaines de Monsieur Gaudreault sont des atouts qui s’avèreront très bénéfiques pour le maintien et le développement des infrastructures et des services à la Station. »