Soins dentaires à Sept-Îles : des cliniques rachetées par un réseau

Trois des quatre cliniques dentaires de Sept-Îles appartiennent à un seul et même groupe, un phénomène bien présent à travers la province, qui soulève des questions auprès de l’Ordre des Dentistes du Québec (ODQ).

Dentalcorp a fait l’acquisition du Centre dentaire et d’implantologie Francis Côté en 2019. En 2022, ce fut au tour du Centre de soins dentaires des Sept-Îles et de la Clinique Dentaire Flamand & St-Cyr de se joindre au groupe.

De son côté, le dentiste Francis Côté explique son choix de vendre pour assurer l’avenir de sa clinique.

« Je me suis demandé si j’allais un jour trouver un dentiste qui allait prendre ma relève, autant pour me remplacer pour que je puisse quitter, ou réduire mes heures de travail. Je voulais une sécurité aussi pour eux [ les employés de la clinique], si un jour je quitte, ou même, si je tombe malade. Un réseau aussi grand que Dentalcorp va avoir plus de facilité pour m’apporter cette aide », explique-t-il.

Il ajoute qu’il y a plusieurs avantages à signer pour un grand groupe, comme de meilleures conditions pour les employés, ou l’accès à de meilleurs prix, parce que des ententes sont signées avec certains fournisseurs.

Dr Côté indique qu’il n’y a eu aucun changement pour la clientèle, depuis l’achat de Dentalcorp, ajoutant qu’il s’agissait d’une condition pour la vente.

« Ça fait maintenant 4 ans que je fais partie de ce réseau et je suis satisfait », commente-t-il. Il confirme qu’il conserve le pouvoir décisionnel dans son entreprise.

L’entreprise Dentalcorp n’a pas donné suite à nos questions.

Un choix différent

La Clinique Dentaire Ouellet et Duret a elle aussi été approché par un grand groupe pour vendre. L’entreprise a préféré décliner.

« Nous, on a fait l’exercice et on a décidé de rester propriétaire pour pouvoir continuer de prendre les décisions importantes dans notre entreprise », explique Dominique Duret, dentiste propriétaire.

« On a aussi foi qu’il va y avoir une relève entrepreneuriale. Il y a beaucoup de dentistes qui vendent à une grosse corporation, parce qu’ils ont un manque de relève », ajoute-t-il.

Des préoccupations

L’Ordre des Dentistes du Québec (ODQ) constate qu’il y a une consolidation du phénomène des regroupements dans la pratique privée, dans tous les domaines de la santé.

L’ODQ demande à l’Office des professions du Québec de faire un règlement, qui ferait que les propriétaires des lieux physiques seraient exclusivement des dentistes.

De plus, l’Ordre demande à ce que soit inscrit sur l’affiche des cliniques le nom du propriétaire ou de l’entreprise propriétaire de la clinique.

« Pour un consommateur averti, ce serait quand même intéressant de savoir qui est le propriétaire de la clinique », affirme la présidente de l’Ordre des Dentistes du Québec, la Dre Liliane Malczewski.