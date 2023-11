Un 33e Festival du film de Sept-Îles à venir

La 33e édition du Festival du film de Sept-Îles est en préparation. Un premier tour d’horizon de l’équipe du CinéSEPT a été fait, en vue de la sélection de la vingtaine de films qui seront présentés du 1er au 11 février prochain.

« On vise une plus grande diversité que l’an passé, même si les gens avaient aimé la programmation », souligne le coordonnateur du Festival, Christophe James. Le drame était très présent et les cinéphiles en ressortaient les larmes aux yeux.

Il souhaite une bonne représentation de films québécois, accompagnés de leurs invités. M. James a d’ailleurs dans sa mire Vampire humaniste cherche suicidaire consentant.

Ce film, mettant en vedette entre autres Sophie Cadieux, Patrick Hivon, Micheline Bernard et Steve Plante, c’est l’histoire de Sasha, une jeune vampire avec un grave problème : elle est trop humaniste pour mordre!

L’organisation est actuellement en période de recrutement, pour les personnes qui composeront son jury, un titre qui s’accompagne de beaux avantages. Les intéressés peuvent s’informer à partir de la publication sur les réseaux sociaux du Festival du film de Sept-Îles. « Ça prend de sept à neuf personnes pour un jury diversifié. » Une partie de la programmation devrait être dévoilée avant Noël.

Au-delà des films, il y aura aussi les sorties scolaires pour la 33e édition et un atelier sur les effets spéciaux. Plusieurs écoles ont déjà confirmé leur participation.

Christophe James indique que le CinéSEPT ne sera pas à l’écran du Théâtre Graffiti de Port-Cartier encore cette année, pour des raisons d’équipement. « On regarde pour d’autres activités à Port-Cartier. On verra ce qui est possible », mentionne le coordonnateur.