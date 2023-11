Apuiat : une entreprise danoise fabriquera les pièces des éoliennes

C’est finalement Vestas, une entreprise du Danemark qui aura la responsabilité de fabriquer les pièces des 34 éoliennes du projet Apuiat.

Pour expliquer cette décision, Elisabeth Chevalier, responsable des relations avec le milieu pour la Société Apuiat, indique que Vestas est un chef de file dans le domaine éolien.

Évidemment le choix de se tourner vers une entreprise non québécoise expose Boralex aux critiques. La Société Apuiat justifie son choix en raison du prix et de la qualité du produit offert par Vestas.

« Notre volonté, c’est toujours de s’approvisionner le plus localement possible, mais il y a deux critères qui doivent être respectés : répondre aux standards de l’industrie et avoir des prix compétitifs. Malheureusement au niveau, des prix, cela ne nous permettait pas de nous alimenter au Québec », affirme Mme Chevalier.

À savoir où les pièces seront construites, cela n’a pas encore été décidé. Cette décision reviendra à Vestas. C’est aussi l’entreprise danoise qui sera responsable d’amener les pièces jusqu’à Port-Cartier où ils transiteront par le quai municipal avant de se rendre sur le chantier Apuiat. Les premières pièces devraient arriver au printemps 2024.

Les 34 éoliennes qui seront installées dans le secteur de Rivière-Pentecôte. Elles seront d’une hauteur de 120 mètres, près de 200 mètres avec la pale. Le projet éolien Apuait devrait être complété à la fin de l’année 2024.