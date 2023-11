Maintenance des éoliennes d’Apuiat : une formation destinée aux Innus

Un programme de formation sur mesure en maintenance d’éolienne destinée aux membres des communautés innues partenaires du projet éolien Apuiat vient d’être lancé. Il permettra de former la main-d’œuvre nécessaire afin de pourvoir les emplois permanents lorsque le parc éolien Apuiat sera mis en marche à la fin de l’année 2024.

Le programme débutera en janvier 2024 et il sera d’une durée de près de dix mois. Il sera dispensé par le Groupe Collegia, en partenariat avec Vestas, turbinier et responsable de la main-d’œuvre pour la maintenance des éoliennes.

Il comprend une formation théorique à Uashat et à Sept-Îles, et deux stages intensifs à Gaspé dans un parc éolien et au Centre québécois de formation en maintenance d’éoliennes (CQFME) du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

La formation théorique sera dispensée au Centre Mitshapeu, situé à Uashat.

« Nous sommes heureux de collaborer dans ce projet d’envergure. Nous avons à cœur notre mission, soit développée des formations pour favoriser l’intégration des membres des Premières Nations, particulièrement les Innus, en milieu de travail », a affirmé Vicky Lelièvre, directrice de l’éducation chez ITUM.

Des cours seront également dispensés au Cégep de Sept-Îles. L’avantage de cette formation est que la majorité des cours pour l’obtention de cette attestation d’études collégiales (AEC) auront lieu dans la région. Auparavant, les participants auraient dû se rendre en Gaspésie pour suivre une telle formation.

Pour la Société Apuiat, il était tout à naturel de lancer dans une telle initiative. Ce projet permettra au projet Apuiat de laisser un legs concret dans la communauté grâce à cette formation.

« Cette formation s’inscrit dans une perspective de création de richesse collective en matière de développement économique, mais surtout au niveau d’acquisition de savoir pour les membres de nos communautés. C’est un legs important qui nous permettra d’offrir des emplois à long terme et de développer une expertise innue en maintenance éolienne », a pour sa part affirmé Marc Genest, président de la Société Apuiat.

Un nombre de 12 places est ouvert pour ce programme. Le parc éolien Apuiat aura besoin de huit personnes.

« Si tout le monde réussit la formation, il faut se dire que c’est un métier qui est en grande demande partout au Québec », mentionne Elisabeth Chevalier, responsable des relations avec le milieu pour la Société Apuiat.

Elle ajoute qu’avec cette formation, la Côte-Nord est en train de se construire une expertise dans le domaine éolien.

Pour en apprendre davantage sur le programme de formation sur mesure en maintenance d’éolienne ou pour vous inscrire, communiquez avec Julienne Malec au 581-622-6158 ou par courriel à julienne.malec@itum.education. Vous pouvez aussi visiter le https://centremitshapeu.com/.