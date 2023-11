Des Nord-Côtiers marqués par Karl Tremblay et les Cowboys Fringants

Le départ de Karl Tremblay, la voix des Cowboys Fringants, a ébranlé bien des gens dans le milieu artistique et du spectacle nord-côtier. Les souvenirs sont nombreux. Ce qu’il aura laissé comme trace aussi.

« Les Cowboys Fringants, c’est le côté rassembleur. La musique est un langage universel. Quand des textes viennent du cœur, ça fait son chemin dans la tête des gens qui connaissent les chansons par cœur. Ça attache à de grands moments d’une vie », dit Émilie Lavoie, directrice artistique et des communications de la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles.

« Je ne les ai pas vus souvent, mais c’est le groupe que peu importe ce que tu penses, peu importe tes allégeances, tu vas te rassembler », renchérit-elle.

Les Cowboys sont aussi débarqués plus d’une fois au Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier. Son directeur Yves Desrosiers en garde de très bons souvenirs.

« C’est un groupe mythique qu’on a reçu quelques fois. Ce sont les plus beaux moments de ma carrière. Ils [Karl Tremblay et Marie-Annick Lépine] sont déjà venus avec leurs parents et les enfants. Ç’a toujours été fort agréable les recevoir », souligne-t-il.

Yves Desrosiers se souvient aussi de la visite de Marie-Annick Lépine à sa maison. « Ce sont des moments privilégiés partagés avec eux. »

Autre moment marquant : un spectacle pour lequel le groupe voulait voir le public debout. La direction du Graffiti avait emprunté un conteneur, pour entreposer les chaises et les tables. Pour remettre le tout en place, toute la gang des Cowboys Fringants avait donné un coup de main. Il s’en était suivi un repas tous ensemble. « Ça n’arrive pas souvent ce genre de moment. Les Cowboys nous ont accompagnés comme humain, mais aussi, comme responsable de salle », conclut le directeur.

La dernière visite sur scène du groupe culte à Sept-Îles remonte au 26 avril 2017. Le lendemain, Karl Tremblay et sa bande étaient sur les planches du Graffiti. Les Cowboys devaient revenir dans les dernières années, mais on connaît l’histoire.

Sur scène avec eux

La Septilienne Kacendre Beaudin a eu le guts et l’honneur de partager la scène avec eux, lors de leur dernier passage dans la région. Elle a fait la voix féminine pour la chanson Marine marchande.

« La première fois, j’étais morte de peur. Karl est imposant, dynamique et droit. Il est généreux et surprenant. Les Cowboys, ce sont des performants, des machines. La deuxième fois, c’était un brin de folie. D’avoir été sur scène avec eux, c’est totalement vibrant, c’était un honneur et une fierté. »

À ses yeux, les Cowboys ont amené un vent d’intérêt pour ce qui concerne la politique et l’environnement. « Leurs chansons amènent des prises de conscience, des chansons pures avec beaucoup d’entrain et une note rassembleuse. Ce sont clairement des modèles. Karl, c’était une voix vers des sujets sur lesquels c’est moins facile se prononcer, à comprendre en général. C’est une voix qui amenait une accessibilité à ça. »

Le décès de Karl Tremblay est une grande perte pour l’industrie musicale et le Québec. Les Cowboys Fringants ont marqué les générations « et ça va rester », conclut-elle.