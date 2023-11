Legault offre des funérailles nationales pour Karl Tremblay

Si la famille de Karl Tremblay est d’accord, le chanteur des Cowboys Fringants aura droit à des funérailles nationales, a expliqué le premier ministre François Legault, avec beaucoup d’émotion, jeudi matin.

Le premier ministre Legault, qui est également le député de L’Assomption, qui comprend une partie de Repentigny où s’est formé le groupe Les Cowboys Fringants, a tenu à rendre hommage au chanteur jeudi matin.

Il a annoncé que des démarches avaient débuté pour offrir à Karl Tremblay des funérailles nationales, si son entourage le permet.

«Il y a quelque chose, on sent une immense vague d’amour et de tristesse et j’ai rarement vu ça. Je ne me souviens pas d’avoir vu ça. Les funérailles nationales sont là pour répondre à une demande des Québécois», a expliqué M. Legault en ajoutant qu’il «sent cette demande» de la part des Québécois.

«On sent une vague de tristesse», mais «aussi une vague de beauté», a expliqué le premier ministre en entonnant quelques paroles de la chanson «Toune d’automne».

De nombreux amateurs des Cowboys Fringants ont l’intention de se rassembler jeudi soir à travers le Québec pour rendre hommage à Karl Tremblay, «l’âme de toute une génération et d’un peuple», qui s’est éteint mercredi des suites d’un cancer de la prostate.

Sur le coup de 19 h, un rassemblement est prévu sur les plaines d’Abraham, à Québec, «pour honorer la mémoire d’un poète moderne, d’un conteur de nos vies». C’est sur ces mêmes plaines que le groupe a donné un concert mémorable, l’été dernier, devant 90 000 festivaliers du Festival d’été de Québec, alors que le chanteur défiait par tous les moyens la maladie pour offrir un spectacle impeccable.

Au même moment, dans la métropole, des Montréalais prévoient de se réunir au parc Jeanne-Mance, afin de célébrer la vie de Karl Tremblay.

Les organisateurs des deux événements, qui ont pris naissance sur les réseaux sociaux, espèrent que les veillées se dérouleront dans une ambiance «festive et amicale» à laquelle «seuls les Cowboys ont toujours su nous convier».

En ce sens, ils invitent les participants à amener avec eux «vos instruments de musique, votre joie de vivre et votre envie de fêter l’un de nos grands».

«Rejoignez-nous pour un instant de recueillement où les étoiles illumineront notre chemin et où chaque mélodie rappellera les instants précieux que nous avons partagés grâce à Karl et aux Cowboys Fringants. Les étoiles filent, mais jamais elles ne s’éteignent vraiment», peut-on lire dans la description de l’événement qui a été créé sur Facebook sur l’occasion.

Ces événements ne seront que deux des nombreux hommages auxquels on doit s’attendre afin de saluer la vie et la carrière du chanteur d’un des groupes musicaux les plus influents de l’histoire du Québec.

Les drapeaux seront mis en berne à plusieurs endroits en signe de respect, notamment à Québec, Montréal et Repentigny, ville d’origine des Cowboys Fringants.

Après une bataille de plusieurs années contre un cancer de la prostate, Karl Tremblay s’est éteint mercredi à l’âge de 47 ans.