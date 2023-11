Une première planification stratégique pour la Ville de Port-Cartier

La Ville de Port-Cartier a dévoilé sa première planification stratégique. Elle a pour objectif de faire de Port-Cartier une ville «attractive, inspirante et florissante».

Cette planification stratégique 2023-2027 a été présentée aux employés municipaux lors d’une rencontre s’étant tenue le 9 novembre au Café-théâtre Graffiti.

« Avec cette planification stratégique, les citoyens et les employés municipaux vont découvrir une ville qui veut rayonner et se développer de façon responsable ; une ville qui souhaite orchestrer la mise en place d’une économie diversifiée et innovante. Tout cela, en étant une organisation mobilisée et engagée », a indiqué le directeur général, Nicolas Mayrand.

L’adoption de cette planification stratégique est le fruit de plusieurs mois de travail. Une firme

spécialisée avait été mandatée pour voir à l’élaboration de cet outil de gestion structurant. Depuis février, un processus de consultations a contribué à identifier les principaux axes de développement de la ville. Des orientations stratégiques ont été établies et une toute nouvelle mission a été identifiée. « Celle d’offrir aux citoyens un cadre de vie et de travail attrayant, favorable à la collaboration et à l’innovation, tout en respectant le territoire.»

Cette planification stratégique facilitera le travail des gestionnaires, selon le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

« On voit un changement de culture organisationnelle, ce qui est positif pour la Ville de Port-Cartier et l’ensemble de ses employés. Il n’y aura plus place à l’improvisation et ce sont les citoyens qui vont d’abord en bénéficier. »

Pour consulter cette planification stratégique, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la Ville de Port-Cartier.