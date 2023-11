Grève à venir au Cégep de Sept-Îles

Dans la foulée des négociations entre divers syndicats et le gouvernement, les enseignants et professionnels des Cégeps du Québec seront en grève la semaine prochaine.

Pour l’établissement d’enseignement collégiale de la rue de la Vérendrye à Sept-Îles, ce mouvement aura lieu du 21 novembre, minuit, jusqu’au 23 novembre, 23h59.

Il touche tous les employés du Cégep de Sept-Îles, à l’exception des cadres et des chercheurs, qui ne sont pas syndiqués.

On parle de 91 enseignants au secteur régulier et de 19 à la formation continue (aux adultes), de 50 employés de soutien à temps plein ou partiel (agentes ou agents de bureau, technicien(nes), etc.) et d’une vingtaine d’employés de soutien sur feuilles de temps ainsi que de 22 personnes professionnelles (conseillères pédagogique, travailleur social, etc.). Au total, ce sont 202 personnes du Cégep de Sept-Îles qui seront en grève.

Le choix des dates, qui diffèrent d’un cégep à un autre, s’explique par le fait que les enseignants et professionnels ne sont pas nécessairement sous les mêmes fédérations et/ou syndicat. Ainsi, ils ne votent pas d’emblée la même chose pour les grèves.