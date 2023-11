Un couple de blogueurs septiliens dans des paysages à faire rêver

Il y a près d’un mois que les blogueurs septiliens Jean-Phillip Grenier et Roxanne Bouchard sont repartis à l’aventure de leur Route de Panam, même si elle est différente. Peu importe les chemins, les parcs nationaux et les animaux demeurent le cœur de leur périple.

Après une pause de quelques mois à Sept-Îles, le temps de renflouer un peu les coffres, de se marier, de repenser à l’enlignement de leur voyage et de faire l’achat d’une maison, ils ont mis le cap sur le Kenya à la mi-octobre.

Et ce n’est pas avec leur van qu’ils ont repris l’aventure. Le couple voyage backpack.

Après trois semaines au Kenya, où ils ont fait un safari de huit jours, dans le milieu de la savane africaine, ponctué de rencontres animales qui resteront marquantes, Jean-Phillip Grenier et Roxanne Bouchard se sont tournés vers la Turquie, pour trois semaines, suivi d’autant de semaines au Maroc et d’autant au Portugal, à l’île de Madère.

Ils retrouveront leur van au début de 2024, où elle se trouve, au Mexique, pour deux à trois mois dans ce pays. Jean-Phillip Grenier a hâte d’y retourner, particulièrement pour la bouffe.

Les deux amoureux comptent descendre le Belize et passer par le Guatemala. Le retour au Québec devrait se faire en avril, ou en mai.

L’homme de 30 ans et la femme de 26 ans avaient changé un peu leur plan, lors de la première partie du voyage, en raison de la chaleur du Mexique.

« Dans la van, on dormait à 30 degrés et on passait des journées à 35, 40 degrés, sans compter la chaleur de la cuisson de la nourriture », a raconté au Nord-Côtier Jean-Philippe Grenier, alors qu’il se trouvait, avec sa douce, dans un restaurant au Kenya.

« Ça devenait étouffant. On n’est pas habitué à ça. On trouvait ça éprouvant et on voyait les autres pays à venir et on ne s’imaginait pas y être. »

Ils avaient d’ailleurs un peu dérogé de leur plan dans les derniers mois de la première portion de leur périple, passant près d’un mois dans les airbnb.

Ils avaient toutefois encore le goût de voyager et le budget et le timing étaient bons pour l’automne.

Ils ont donc changé leurs parcours pour la deuxième partie.

Si la Route de Panam a changé de direction, le couple garde toujours le cap sur les parcs nationaux et la découverte d’animaux.

« Les animaux, ça rejoint Roxanne, moi c’est la photo », a dit Jean-Phillip. Ils continuent de partager le tout via le même blogue.

Ils ont aussi délaissé leur van pour quelque temps, pour une question de coût.

Le coût du transport de leur véhicule du Panama vers la Colombie, qui a grimpé, a été un élément qui a fait revoir les plans des deux Septiliens. Ça se chiffrait à près de 8 000 $.

« On a mis l’argent ailleurs pour faire plus d’activités. »

De la plongée, du rafting et de la promenade sur chameaux dans le désert font partis de leurs intentions.

« On a plus l’impression d’être en voyage ! »

Ils vont où le transport public est accessible. « Il y a toujours moyen de se déplacer facilement. C’est différent (d’avec la van). C’est une autre logistique », a mentionné Jean-Phillip Grenier.

Avec leur van baptisée la Route de Panam, ils pouvaient arrêter où ils voulaient. Là, ils sont dépendants des hôtels et restaurants.

« On est beaucoup en mouvement. »

Pour suivre Jean-Phillip (Ti-Pou) Grenier et Roxanne Bouchard dans leur aventure : laroutedepanam.com.

Des regards se croisent

Photo Jean-Phillip Grenier

Le safari dans la savane africaine pour Jean-Phillip Grenier et Roxanne Bouchard, c’est pour des moments comme celui lié à ce cliché. Voici en mot comment ils ont décrit cette « rencontre ».

Quel sentiment que de se retrouver face à face avec cet immense chat poilu, à seulement quelques mètres l’un de l’autre, dans le milieu de la savane africaine, dans la réserve nationale de Masai Mara. Les regards qui se croisent l’instant de quelques secondes, lui, trônant sur sa butte de sable dans une prestance digne de son titre. Ce moment fut l’apogée de la journée, malgré toutes les autres rencontres incroyables vécues aujourd’hui. L’émotion ressentie à travers l’échange de regard vient te chercher et un moment tel celui-ci est extrêmement fort. En se rendant sur son monticule, le grognement de cette bête féroce résonne à travers notre corps et on peut réellement y ressentir toute sa puissance. Un moment fort en émotion.

Photos Jean-Phillip Grenier (sauf sur celles où il est sur la photo!)