Un pont temporaire pour la rivière Sheldrake

Face à la situation du pont Touzel, le ministère des Transports du Québec (MTQ) installera un pont temporaire afin de traverser la rivière Sheldrake

La MTQ a tenu une rencontre vendredi passé avec les élus de la Minganie. Il a été question des différentes options pour remplacer le pont Touzel. Rappelons que cette infrastructure, seul lien pour la Minganie, avait été fermée pendant plusieurs semaines à partir de la fin du mois de mai.

À la suite des analyses du MTQ, il a été déterminé que malgré les travaux de renforcement, les charges ne pourront être augmentées. Les limites de charge affectent particulièrement les poids lourds.

Deux options sont présentement étudiées concernant l’endroit où ce pont, qui pourrait être modulaire, sera installé.

Cette infrastructure permettrait un retour à la normale au niveau de la circulation. Il n’y aurait plus de limite de charge et de circulation par alternance comme c’est le cas sur le pont Touzel actuellement, précise Caroline Rondeau, conseillère en communication pour la Côte-Nord au ministère des Transports.

De plus, ce pont temporaire donnerait du temps au MTQ pour venir réaliser son projet de modification du tracé de la route 138 dans ce secteur. L’érosion côtière est présente à cet endroit et menace à long terme une partie du tronçon routier.

Concernant la réalisation du pont temporaire, Mme Rondeau ne peut donner d’échéancier précis, mais affirme que le MTQ veut procéder le plus rapidement possible.

La conseillère en communication pour le MTQ Côte-Nord rappelle au passage que le pont Touzel reste sécuritaire.